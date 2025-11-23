Redacción EC
Otro triunfo peruano. El Team peruano logró la segunda medalla de oro en los . Marko Carrillo, Kevin Altamirano y José Ullilen se impusieron en la disciplina de tiro deportivo.

En la modalidad de pistola de aire 10m equipos masculinos, el Team Perú se alzó con el primer lugar; Colombia y Venezuela completaron el podio.

Resultados pistola de aire 10m equipos masculino

  1. Perú
  2. Colombia
  3. Venezuela

