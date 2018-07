¿Perú hizo un buen Mundial? A propósito de la frase de Matuidi

Blaise Matuidi dijo que la verdadera prueba de Francia no fue Argentina, sino Perú ( 0-1) . Y llenó de elogios a los de Ricardo Gareca. Más allá de que parezca premio consuelo la frase, aquí tres puntos que explican que, pese a las flores, la actuación peruana en Rusia 2018 no califica de buena, quizá de aceptable, pero no obtiene una nota mayor.

Nadie discute la clasificación histórica ni la necesidad de que Gareca siga, pero el juego hay que entenderlo como un todo (contundencia incluida).

1) Posesión no es control de juego.

Perú tuvo mas la pelota que Dinamarca (55%) y superó por pasajes en ese rubro a Francia (51%). El toqueteo peruano cobró fuerza cuando los 'llegadores' tipo Carrillo, Cueva y Flores entraban en juego. Sin embargo, manejar la pelota en largos pasajes no es sinónimo de superioridad. A veces -pasó con Francia- es el rival el que cede la posición a propósito para aprovechar las contras. El día que den un gol extra a quien gane la posesión, podremos hablar. Hoy no.

2) Casi no tuvo gol.

La campaña de Perú en las Eliminatorias fue hecha con Paolo Guerrero de centrodelantero. Él es una de las referencias, ya sea anotando o asistiendo. Se siente cómodo con Perú. Eleva su juego. Prueba de ese plus son sus 5 goles en la Copa América 2011, los 4 en la Copa 2015 y sus 6 tantos en las Eliminatorias. Sentarlo ante Dinamarca 65 minutos fue un lujo que no podíamos darnos. De hecho, contra Australia colaboró con gol y pase gol. Error de Gareca.

3) Inferiores en duelos directos.

Hay quienes dicen que la prueba de que Paolo no estaba para arrancar contra Dinamarca, es "su mal partido contra Francia". A ver, Paolo ese día chocó contra dos de los mejores centrales del mundo, Varane y Umtiti. Gozó de una chance y la falló. Luego solo rebotó contra ese doble muro. Pero no jugó así necesariamente por falta de fútbol (lo probaría contra Australia) sino por la jerarquía del rival. Suárez o Messi ni la tocaron contra los franceses. ¿Alguien dijo que fue por inactivos? Si no hay peso en la cancha y variantes en el banco, siempre perderemos los duelos directos. Perú no tenía más. Era lo que vimos. Y punto.

Aprendamos a entender que no todo depende de lo que haga Perú. También hay un rival que juega. Y en el caso de los franceses mucho mejor que nosotros.