El ‘Panadero’ Díaz no sabía cómo celebrar un gol. Desde que debutó en la selección absoluta, en 1975, nunca había anotado en un partido oficial. Pero esa tarde, en Vigo, el capitán de la selección peruana selló el 1-1 ante Italia. Y apenas levantó el brazo derecho. “Corrí a nuestro campo porque quedaban algunos minutos más, y lo podíamos ganar. Pero ahí me abrazó Olaechea y después me ‘cayeron’ todos”, nos dice el exzaguero.

El 18 de junio de 1982, Perú ofreció sus mejores momentos en el Mundial de España y tuvo ‘contra las cuerdas’ a la ‘squadra azzurra’, que 23 días después tocaría la gloria. Y está el hecho anecdótico de que en los cinco mundiales que ha participado Perú, siempre enfrentó al futuro campeón. Perdió cuatro veces y la única vez que logró un buen resultado fue, justamente, frente a la Italia de Zoff, Conti y Rossi. A continuación, repasaremos el ‘abecedario’ del partido.

A

ANTESALA

Perú e Italia llegaron al partido con un punto, tras igualar en su debut ante Camerún y Polonia, respectivamente. Si bien los ‘azzurris’ tenían un equipo respetable, no contaban con todo el favoritismo porque la bicolor llegó con buenos pergaminos al Mundial, gracias a sus victorias en los amistosos ante Francia y Hungría.

B

BEARZOT

Enzo Bearzot asumió la dirección técnica de la selección italiana en 1975 y tres años después, alcanzó el cuarto lugar en el Mundial de Argentina. Llegó a España en medio de fuertes críticas en su país por convocar al veterano Dino Zoff y a Paolo Rossi, quien estaba suspendido y llegó con pocos partidos previos. ‘Il Vecchio’ que tenía nariz de boxeador, era un entrenador muy cauteloso y solía estudiar bien a sus rivales. Y Perú no fue la excepción.

C

CUETO

“Me iré a la tumba sin saber por qué Cueto no hizo un buen pase en España”, fue la cruel sentencia del DT Tim, al término del Mundial. Y que es el majestuoso ‘Poeta de la zurda’ no brilló como lo hizo en las Eliminatorias o en la gira previa. Tal vez se ‘mareó’ ante los cambios sorpresivos en la alineación titular. Ante Italia, César Cueto solo tuvo una actuación regular. Y ya sabemos que cuando el ‘8′ estaba apagado, Perú no destacaba.

D

DUARTE

El ‘Chiquillo’ de 27 años se rompió la ceja derecha tras un choque con Cabrini. Pero como si fuera un aguerrido boxeador, Jaime Duarte siguió jugando con un parche impresionante, y aún así generó mucho peligro por su banda derecha. Una incursión suya pudo decretar el primer gol peruano, pero La Rosa -sin arquero- la mandó afuera.

E

ESCHWEILER

Desparramado, piernas arriba y con las tarjetas por cualquier parte. Es la imagen más recordada del árbitro alemán Walter Eschweiler, quien no tuvo los reflejos para evitar el choque contra el gladiador José Velásquez. Le pudieron contar hasta 10 y no reaccionaba. Esa es una de las escenas más jocosas de los mundiales. Pero su trabajo no nos causó ninguna gracia: no sancionó un claro penal de Tardelli a Juan Carlos Oblitas, cuando Perú perdía 1-0.

Jorge Olaechea fue quien reemplazó a Héctor Chumpitaz, quien se retiró después de las Eliminatorias de 1981. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

F

FRANCO CAUSIO

El legendario volante de Juventus, mundialista en 1974 y 1982, llegó a España con 33 años. Franco Causio no era titular, pero Bearzot lo hizo ingresar en el complemento para frenar los avances del lateral Jorge Olaechea. Causio solo jugó dos partidos en España: ante Perú y en la final, ante Alemania, donde su DT lo puso faltando un minuto, como para que también se sienta un campeón.

G

GENTILE

Apodado el ‘africano’, Claudio Gentile era insustituible en el esquema de Bearzot. El recio zaguero, que también jugó el Mundial de Argentina 1978, solía jugar siempre al límite. Fiel a su filosofía, dejó su sello en las piernas de los peruanos, aunque no vio la tarjeta amarilla. Era el compañero ideal del elegante Gaetano Scirea.

I

ILUSIÓN

La reacción para empatar ante un equipo con los pergaminos de Italia hizo abrigar esperanzas de que, por fin, el gran equipo peruano explote en España y ratifique sus pergaminos. Para el partido decisivo ante Polonia, cuatro días después, Tim repitió el once que terminó las acciones ante Italia, pero todo se derrumbó con la inesperada derrota de 5-1.

Jorge Olaechea y José Velásquez también estuvieron en las Eliminatorias para México 86. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

J

JUSTICIA

Dio la sensación de que Perú mereció más, pero el empate fue justo. Italia fue amplio dominador en el primer tiempo, gracias al buen despliegue de Bruno Conti y a las proyecciones de Antonio Cabrini. Perú, que no llegó al arco en los primeros 45′, despertó en el complemento y ganó profundidad en el segundo tiempo con los ingresos de La Rosa y Leguía.

K

KIOSKO

Los diarios españoles resaltaron la reacción del equipo de Tim y cuestionaron a los ‘azzurris’. “Italia no vale un Perú. Los sudamericanos ofrecieron el mejor fútbol y los transalpinos decepcionaron”, tituló El Mundo Deportivo, mientras que El Correo Gallego resaltó: “Perú mereció ganar a una conservadora Italia”. ¿Y por la casa? El Comercio rotuló: “Árbitro impidió triunfo peruano”. Y la revista Ovación tituló: “Lo menos que merecía Perú, era el empate”.

L

LA ROSA

Según la mayoría de sus compañeros, el ‘Tanque’ no podía faltar en el once titular. No era hábil como ellos, pero era el ‘elemento de choque’ necesario para ‘debilitar’ a los defensas rivales y generar espacios. Ingresó bien ante Italia, pisó siempre el área, pero estuvo fatal de cara al gol. A los 75′, tuvo una clarísima, sin arquero -Zoff había chocado con Duarte- pero disparó de izquierda, desviado.

M

MANGO

Jorge Olaechea era un todocampista. Podía jugar como zaguero o volante de primera línea. A inicios de año ocupó el lugar del ilustre Héctor Chumpitaz, pero en la antesala del Mundial, se le inventó un nuevo puesto: el de lateral izquierdo (Roberto Rojas se lesionó y el suplente, Miguel Gutiérrez, no estaba a la altura). Aún siendo derecho, el ‘Mango’ se acomodó y fue el mejor de Perú. Marcó bien, tocó con criterio y sus proyecciones siempre generaron peligro.

N

NENE

Solo había jugado un partido oficial bajo las órdenes de Tim -ante Colombia, en julio de 1981- y no participó de la gira, pero apareció como titular en el Mundial. Según muchos expertos, eso quebró la unidad del equipo. Lo cierto es que ante Italia, Teófilo Cubillas tuvo un desempeño aceptable. Todavía le quedaba algo de su gran calidad.

O

OBLITAS

“Notable en el mediocampo, cuando Italia arreciaba en el ataque, pero disminuido en relación a lo que habitualmente produce como delantero”, fue el comentario de El Comercio, en la edición del 19 de junio de 1982. Juan Carlos Oblitas, sin embargo, superó en el área a Marco Tardelli, quien llegó tarde al cruce y lo derribó. Debió ser penal.

El penal no cobrado a Oblitas fue el momento más polémico del encuentro. (Foto: El Faro de Vigo)

P

PANADERO

El capitán lució su habitual garra. No solo le ganó el duelo a Paolo Rossi, sino que empujó a sus compañeros al ataque. Rubén Toribio Díaz había exigido a Zoff con un potente tiro libre. Y a falta de siete minutos para el final logró el ansiado empate, en complicidad con Fulvio Collovati.

Q

QUIROGA

Bruno Conti lo sorprendió con ese latigazo que hizo un efecto antes de clavarse en el ángulo de su poste derecho. Ramón Quiroga se lanzó a destiempo, pero no se le puede atribuir la responsabilidad. Un detalle curioso: el ‘Loco’ -siempre transgresor- no lució el escudo de Perú en su camiseta, como tampoco lo haría ante Polonia.

R

ROSSI

‘Il Bambino’ casi queda fuera del Mundial, pues en 1980 había sido suspendido, tras se hallado culpable en un escándalo de apuestas deportivas. Quedó habilitado poco antes del Mundial, pero Bearzot creía en él. Jugó mal ante Camerún y también frente a Perú, donde solo jugó 45 minutos. Paolo Rossi explotó recién en las instancias finales: le hizo un ‘hat trick’ a Brasil en la segunda fase, dos a Polonia en ‘semis’ y también en la final ante Alemania.

S

SALGUERO

No había jugado, de manera oficial, ni un minuto con la bicolor, pero fue titular en el Mundial. ¿Qué pasó? Las lesiones de Héctor Chumpitaz y del lateral Roberto Rojas ‘jugaron’ a su favor. Ocupó el puesto que inicialmente era de Olaechea y su rendimiento fue irregular. Lució nervioso e inseguro frente a Italia.

T

TIM

El ‘Viejo’ Tim había prometido disputar el título mundial en España, pero a la hora de la verdad perdió el control de la situación. Cambió de ‘once’ en los tres partidos y su equipo no fue ni la sombra de aquel cuadro que eliminó al favorito Uruguay. Ante Italia, sin embargo, acertó con los cambios. El ataque mejoró con los ingresos de Leguía y La Rosa.

U

URIBE

Según el comentario de la revista Ovación, Julio César Uribe pecó de ‘individualista’, al igual que Gerónimo Barbadillo. El juicio de Guillermo Alcántara, enviado especial de El Comercio fue más radical, pues calificó al ‘Diamante’ de “inoperante” frente a los italianos. Si bien se le asignó la camiseta número 9, Uribe nunca se acomodó como hombre de punta y su rendimiento fue pobre.

V

VELÁSQUEZ

“Se movilizó por todo el campo, ya sea en función defensiva u ofensiva. José Velásquez levantó la moral de un equipo que no encontraba la brújula por la ineficacia de Uribe, la falta de fuerza de Barbadillo y la inseguridad de la defensa”. El Comercio destacó el trabajo del ‘Patrón’, quien, lamentablemente, falló ante Polonia.

Z

ZOFF

En 1978 ya le decían el ‘abuelito’. Y nadie creía que en 1982, con 40 años, podía destacar en el Mundial. Pero Dino Zoff, legendario portero de Juventus, fue el capitán de Italia. Ante Perú, recién fue exigido en el segundo tiempo y solo fue derrotado por el tiro de Díaz que pegó en la pierna de su zaguero Collovati. Nada hacía presagiar que, al final, Zoff levantaría el trofeo de campeón mundial.

El once peruano que enfrentó a Italia en la ciudad de Vigo. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio).

ALINEACIONES:

PERÚ (1):

21 Ramón Quiroga

2 Jaime Duarte

3 Salvador Salguero

15 Rubén Díaz

16 Jorge Olaechea

6 José Velásquez

8 César Cueto

10 Teófilo Cubillas

7 Gerónimo Barbadillo

9 Julio César Uribe

11 Juan Carlos Oblitas

CAMBIOS:

5 Germán Leguía (65′ por Barbadillo)

19 Guillermo La Rosa (65′ por Uribe)

GOL: Díaz (83′)

DT: Elba de Padua ‘Tim’

ITALIA (1)

1 Dino Zoff

4 Antonio Cabrini

6 Claudio Gentile

7 Gaetano Scirea

5 Fulvio Collovati

11 Gianpiero Marini

9 Giancarlo Antonioni

14 Marco Tardelli

16 Bruno Conti

11 Francesco Graziani

20 Paolo Rossi

CAMBIO:

15 Franco Causio (46′ por Rossi)

GOL: Bruno Conti (18′)

DT: Enzo Bearzot.

ÁRBITRO: Walter Eschweiler (Alemania)

ESTADIO: Balaídos de Vigo.

