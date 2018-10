Perú podría perder la sede del Mundial Sub 17 el próximo viernes

La situación alrededor del próximo Mundial Sub 17 ha llegado a un momento límite. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mandó una carta esta semana al Comité Organizador Local del Mundial Sub 17 con un pedido urgente: si hasta el próximo viernes el Estado peruano no emite un Decreto Supremo que declare a este evento como un hecho "de interés nacional", el máximo ente del fútbol profesional podría modificar la sede de este torneo. Chile sería una de las primeras opciones para tomar la posta.



¿Por qué la impaciencia de la FIFA? Porque dentro de dos semanas se realizará la reunión del Consejo de la FIFA en Zúrich y allí ya deben estar confirmadas las sedes de los mundiales de fútbol que se desarrollarán en el 2019.



Hace dos semanas, en entrevista a El Comercio, la presidenta del COL, Mara Seminario, explicó que los plazos se hacen cada más cortos y los trámites ya no pueden esperar más.



El Ministro de Educación, Daniel Alfaro, afirmó esta semana en el Congreso de la República que se evaluará el aumento del presupuesto (en veinte millones de dólares) para poder invertir en el acondicionamiento de los estadios para el Mundial Sub 17: estadio Nacional de Lima, estadio Miguel Grau de Piura, estadio Jorge Basadre de Tacna y estadio Mansiche de Trujillo.



Es importante recordar que en marzo de este año nos visitó el presidente FIFA, Gianni Infantino, y que después de la reunión con el presidente peruano de aquel entonces, Pedro Pablo Kuczynski, y con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, se decidió que el Perú iba a ser la sede por segunda vez de este campeonato mundial Sub 17, a desarrollarse en octubre del 2019.



Además del mencionado Decreto Supremo, la FIFA necesita recibir cartas de garantía para la realización con regularidad del torneo (desde facilidades para visados hasta la banda ancha para las conexiones). Pero sin Decreto, es importante confirmarlo, será casi imposible avanzar más.



Incluso, esta comunicación de Infantino confirma que a Perú se le ha dado un aplazamiento para que pueda resolver sus trámites internos. La primera fecha era el 30 de setiembre y ahora hay tiempo hasta el próximo viernes 19 de octubre. Ahora sí hay fecha límite. El Estado tiene la palabra.