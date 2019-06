AQUÍ, Perú vs. Venezuela: vibrante partido de HOY por el Grupo A de la Copa América 2019

[Desde Brasil] Sigue el fútbol en el país de la zamba, ayer se inauguró por todo lo alto una nueva edición de la Copa América. En la primera fecha Brasil venció 3-0 a Bolivia por el Grupo A, y hoy Perú vs. Venezuela se enfrentarán por la misma zona y por la misma jornada.

El ‘equipo de todos’ arrancará la Copa América 2019 midiéndose ante Venezuela el día de HOY EN VIVO por la primera fecha del Grupo A. El choque entre ambas escuadras se disputará en el Arena do Gremio, en Porto Alegre, a las 14:00 horas con transmisión vía América Televisión, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes; mientras que en Brasilia (Brasil) iniciará a las 16:00 horas vía SporTV y SporTV Play.

Perú vs. Venezuela EN VIVO y EN DIRECTO: sigue el MINUTO a MINUTO del partido por el Grupo A de la Copa América 2019

Cómo llega Perú

Perú, además de caer goleado frente a Colombia en el último amistoso, perdió a Paolo Hurtado, quien sufrió una lesión en el quinto metatarsiano del pie izquierdo y no podrá disputar la Copa América 2019. Debido a esa situación, en su reemplazo llegó Josepmir Ballón, de la Universidad Concepción de Chile.



"Vengo a trabajar duro y aportar al equipo. Me siento en un buen momento. Donde quiera el entrenador (Ricardo Gareca) estaré, si dice que afuera, adentro o jugar cinco minutos, yo trataré de hacerlo bien", declaró el futbolista nacional, quien estaba de vacaciones cuando recibió la noticia de su convocatoria, según apunta la agencia AFP.

El ‘equipo de todos’ la tiene clara. Sabe que en el certamen deberá disputar cada partido con mucha intensidad si es que desea contar con posibilidades de acceder a la siguiente instancia. El primer rival a vencer será la ‘Vinotinto’, que promete dar pelea de principio a fin.

Cómo llega Venezuela

Venezuela, por otro lado, llega con el ánimo a tope para el duelo con la selección peruana, pues en su último compromiso de preparación para la Copa América 2019 apabulló 3-0 a Estados Unidos, y ante el ‘equipo de todos’ agotará esfuerzos para continuar por el camino triunfal.

Perú vs. Venezuela: alineaciones posibles

Perú: P. Gallese, L. Advíncula, M.Araujo, L. Abram, M. Trauco, R. Tapia, Y. Yotún, A. Carrillo, C. Cueva, C. Gonzáles y P. Guerrero.

DT: Ricardo Gareca.

Venezuela: W. Fariñez, R. Rosales, J. Chancellor, M. Villanueva, L. D. P. Mago, J. Savarino, Y. Herrera, J. Moreno, T. Rincón, J. Murillo y S. Rondón.



Perú vs. Venezuela: datos

Perú venció a Venezuela en cinco de sus siete duelos por Copa América (1E y 1D); el único que perdió fue en territorio venezolano (0-2, en 2007).

Perú se mantiene invicto ante Venezuela en competencias oficiales con Ricardo Gareca como entrenador: ganó 1-0 en la Copa América 2015 y empataron 2-2 en sus dos duelos por las clasificatorias al Mundial Rusia 2018.

Venezuela quedó eliminada en fase de grupos en 13 de sus últimas 16 participaciones en Copa América, pero logró superar esta fase en tres de las cuatro ediciones más recientes; su mejor resultado fue el cuarto puesto en 2011.

La última vez que Perú no logró superar una fase de grupos de Copa América fue en 1995; sin embargo, fue eliminado en cuartos de final en cinco de las últimas siete ediciones (1999, 2001, 2004, 2007 y 2016).

Venezuela está a tres anotaciones de llegar a 50 goles convertidos en Copa América (47 actualmente).

En 2019, Perú llegará a 150 partidos en Copa América (actualmente en 148 PJ – 53V, 36E y 59D).

¿A qué hora será el partido entre Perú vs. Venezuela y cómo puede ver en vivo online?

El otro partido del Grupo A de la Copa América Brasil 2019 entre Perú y Venezuela se jugará a las 14:00 horas (hora peruana). La transmisión estará a cargo de América TV (para Perú) y DirecTV Sports para toda Latinoamérica.

Perú vs. Venezuela | Horarios en el mundo

14:00 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

15:00 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

16:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

20:00 horas - Reino Unido

21:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

¿Dónde y cómo seguir por TV en vivo el debut de Perú en la Copa América 2019?

Perú: 14:00 horas vía América Televisión, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

México: 14:00 horas (en Ciudad de México) vía TDN y Televisa Deportes

Argentina: 16:00 horas vía TyC Sports, TyC Sports Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 16:00 horas (en Brasilia) vía SporTV y SporTV Play

Colombia: 14:00 horas vía Caracol TV, Caracol Play, Caracol HD2, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 15:00 horas (en Santiago) vía Canal 13, CDF HD, TVN, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 14:00 horas (en Quito) vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 16:00 horas vía VTV, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Paraguay: 15:00 horas vía Tigo Sports

Venezuela: 15:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Bolivia: 15:00 horas vía Tigo Sports y Bolivia TV

Cómo ver el partido entre Perú vs. Venezuela en vivo online gratis por internet

Ya no falta nada para el debut de la selección peruana en la Copa América Brasil 2019 y si no puedes verlo EN VIVO y EN DIRECTO desde tu casa y en la TV puedes disfrutarlo donde te encuentres a través de internet y vía streaming. Aquí te compartimos link oficial para que no te pierdas ningún partido:



Asimismo podrás disfrutar el minuto a minuto de cada uno de los partidos de la Copa América 2019 EN VIVO y EN DIRECTO a través de la web de El Comercio.

