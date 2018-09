Perú vs. Alemania: Gareca habló sobre Claudio Pizarro tras el amistoso

Ricardo Gareca brindo distintas declaraciones sobre la derrota de la selección peruana 2-1 a manos de Alemania por una nueva fecha FIFA. El estratega argentino se refirió también sobre la ausencia de Claudio Pizarro en el Estadio Rhein-Neckar-Arena.

"A Pizarro no lo vi. Me hubiera gustado verlo", comentó el 'Tigre', a raíz de que el 'Bombardero' no asistió a alentar a la bicolor en el escenario del Hoffenheim.

La selección peruana sumó dos derrotas durante su gira por el Viejo Continente. Ambos duelos ante Holanda y Alemania cayó por 2-1, teniendo buenos minutos de juego.

Perú vs. Alemania: el golazo de Luis Advíncula para el 1-0 de la selección. (Video: Movistar Deportes / Media Networks)

Cabe señalar que la selección peruana tiene programados dos partidos para el mes de octubre. Chile y Estados Unidos serán los próximos rivales de la Blanquirroja.