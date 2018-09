Perú vs. Alemania: Jefferson Farfán explicó así la derrota frente a los teutones [VIDEO]

Perú cayó en su visita a Alemania en un partido amistoso por la fecha FIFA. Los dirigidos por Ricardo Gareca perdieron 2-1 en Sinshaim gracias a los goles anotados por Julian Brandt y Nico Schulz. El tanto de la bicolor lo convirtió Luis Advíncula. Tras el partido, en declaraciones para "Movistar Deportes", Jeferrson Farfán explicó el resultado.

"Fue un gran partido frente a una selección tan grande como Alemania. Jugamos de igual a igual. Perdimos por detalles. Fallamos jugadas muy claras, yo tuve algunas, nos terminaron costando caro", expresó el veloz delantero.

Luego indicó: "Es un proceso, estamos trabajando bien. Tratamos de dar lo mejor por nuestro país. Los detalles a este nivel siempre cuestan caro".

Perú vs. Alemania: "Ha sido mi novia", bromeó Farfán sobre amistad con Neuer. (Video: Movistar Deportes / Media Networks/Foto: Captura de video)

Sobre su gran ocasión desperdiciada, el ex Schalke 04 explicó: "Tuve un contragolpe rápido, cuando vi la oportunidad para rematar no pude hacerlo de la mejor manera. Desperdicié una jugada muy clara, traté de picarla y no pude".

Por último se refirió a la gran relación con los jugadores alemanes: "Luego de tiempo me encuentro con jugadores de aquí como Draxler, hace tiempo, también rivales que enfrenté en la Bundesliga. Neuer ha sido mi novia, lo conozco de años, tengo buena relación con él", lo dijo en tono jocoso.