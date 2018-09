Perú vs. Alemania: Gareca destacó presencia de Zambrano con la selección

Carlos Zambrano tendría opciones de retornar en los próximos meses a la selección peruana. Ricardo Gareca se refirió, en la zona mixta, a la situación actual del 'León' con la bicolor. El estratega destacó sus ganas de acompañar al plantel en el duelo de este domingo.

"En la medida que tenga continuidad, tiene opciones Carlos Zambrano. Pero es importante su intención de estar", mencionó el entrenador argentino.

Por su parte, Zambrano dialogó con "Movistar Deportes" y aclaró que la relación con Ricardo Gareca y el comando técnico de la Blanquirroja siempre fue buena. Además, manifestó que necesita tener minutos para ser tomado en cuenta nuevamente.

"Sí hablé con el profe, pero tengo que tener continuidad para que me tenga en cuenta. He jugado muy poco en los últimos 6 meses y es complicado que un jugador de selección no tenga continuidad. Sé que si le meto más ganas puedo volver", aseguró el 'Kaiser'.

Cabe señalar que hace uno días, Ricardo Gareca declaró que Carlos Zambrano está dentro de la lista de jugadores que viene siguiendo continuamente. Por lo que su regreso a la selección peruana podría darse dentro de los próximos meses.