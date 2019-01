Perú vs. Argentina: fecha, hora, canal y estadio de la última fecha del Sudamericano Sub 20 La última fecha del grupo B del Sudamericano Sub 20 arrancará con el choque entre Perú vs. Argentina. Un choque clave para ambos, que luchan por la clasificación a la segunda etapa

La selección peruana cierra su participación en el Sudamericano Sub 20 ante Argentina. (Foto: Photosport)