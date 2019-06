Perú vs. Bolivia: UNOXUNO de la selección nacional en su victoria sobre los altiplánicos

Una buena victoria. Justa, porque tras un primer tiempo terrible se mejoró en la segunda. Preciso el tanto del empate de Guerrero antes del descanso y importante el ingreso de Edison Flores. Así, la selección nacional venció 3-1 a Bolivia y con 4 puntos tiene muchas chances de avanzar a cuartos de final de la Copa América.

Pedro Gallese (6). El portero no tuvo mucha participación en el encuentro. Sin embargo, se le nota más seguro en cada una de las acciones en la que lo requieren, como un remate desde fuera del área. Le falta ser más decidido cuanto tiene que salir a cortar jugadas.



Luis Advíncula (5). El lateral es explosivo cuando ataca y tuvo buena mecánica con Andy Polo. La banda derecha sigue siendo lo mejor del equipo nacional.



Carlos Zambrano (6). El regreso del central es de lo mejor que le pudo pasar a la zona defensiva de la selección peruana. Es decidido cuando le toca marcar y se anima a salir un poco para generar alguna situación de ataque.



Luis Abram (5). No complicarse es su mayor virtud, aunque quedó mal parado en la jugada del penal de Bolivia.



Miguel Trauco (5). Es previsible cuando ataca y aún le está costando la precisión de sus pases. Le falta buscar más ganar la última línea para generar alguna sorpresa.

Perú vs. Bolivia: Gallese y la notable intervención para evitar la caída de su arco en Copa América | VIDEO. (Video: América TV / Foto: Captura de pantalla)

Renato Tapia (5).

Sigue cometiendo algunos errores que acaban con pérdidas de balón en el medio campo. Pero sigue siendo de los más batalladores en el mediocampo.



Yoshimar Yotún (5). Ha perdido ser la conexión entre el mediocampo y los atacantes, pero no deja de mostrarse siempre para ser la salida limpia desde el campo peruano. En el primer tiempo padeció tener que marcar más que generar.



Andy Polo (6). Ricardo Gareca le dio la confianza y no defraudó. Es veloz y se complementa bien con Advíncula tanto en ataque como en defensa. Le falta mejorar de cara al gol.



Christian Cueva (6). En el primer tiempo se perdió por la banda pero apareció con ese magistral pase a Guerrero para el gol del empate. Es el que lleva los hilos del equipo y si no aparece, le cuesta más a Perú. En la segunda parte mejoró y se hizo dueño del balón.

Jefferson Farfán (6). Le cuesta encontrar un lugar cómodo dónde jugar y se le ve la velocidad y potencia que lo caracterizaba. Por el medio le va un poco mejor, pero a veces choca con Guerrero. En el segundo tiempo apareció para marcar el gol de la victoria como centroatacante, justo cuando Paolo se tiró a la izquierda.



Paolo Guerrero (7). Aparece pese a la frustración de no estar en un buen partido. En el primer tiempo no participó del juego, pero logró el tanto del empate en una clase de definición ante el arquero. Con poco, siempre es lo mejor del seleccionado.



Edison Flores (7). Le da control de balón y remate de larga distancia. Además, ayuda que se puede ubicar en más de un puesto. Le dio aire al equipo y sentenció el encuentro con un golazo.



Miguel Araujo (5). Ingresó ante la lesión de Carlos Zambrano y no tuvo complicaciones para su actuación.



Christofer Gonzales (-). Ingresó ya sobre el pitazo final