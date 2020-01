DT







Perú vs. Brasil EN VIVO vía DirecTV Sports: Christopher Olivares se perdió el empate 1-1 con este cabezazo en el Torneo Preolímpico Sub 23 [VIDEO] El delantero de Sporting Cristal Christopher Olivares tuvo la clara oportunidad de empatar el duelo 1-1 entre Perú vs. Brasil por la primera fecha del Torneo Preolímpico Sub 23 Colombia 2020. El espigado atacante cabeceó un espléndido centro, lamentablemente su remate se fue muy desviado