Perú vs. Brasil: Neymar simuló caer en el área pero el árbitro no sancionó penal | VIDEO En el partido entre Perú vs. Brasil, en el segundo tiempo, Neymar conectó con Vinicius Jr. e intentó simular un foul dentro del área; sin embargo, el juez del partido no sancionó la pena máxima

Perú vs. Brasil: Neymar simuló caer en el área pero el árbitro no sancionó penal | Foto: Captura