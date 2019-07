Perú vs. Brasil: "Próceres de América", por Pedro Canelo

El partido fue en Río de Janeiro, pero Perú vivió estos minutos como un carnaval de toda la vida. Hace tres años teníamos una selección de fútbol ahora tenemos un patrimonio nacional vestido de corto. El rival fue Brasil, el rival fue el Maracaná y el alma de estos muchachos supo crecer cada minuto para hacerle frente a cada gigante. Ellos ganaron 3-1. Ustedes son héroes igual. Regresen rápido a Lima. No importa que recién esté comenzando julio, ya tenemos a los próceres que nos faltaban para empezar con nuestras Fiestas Patrias.



Gracias muchachos porque desde la Copa América Centenario convirtieron a la selección peruana en una buena noticia. Se volvieron a encontrar con el mismo oponente que les hizo cinco y ayer, por unos momentos, quisieron apurar el cierre del partido con el reloj en la mano. Nos regresaron a una final de América después de 44 años. El continente los aplaude por dignidad y crecimiento. ¿Cómo no te vamos a querer?

Final del partido en el Estadio Maracaná. Nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 no pudo ante @CBF_Futebol 🇧🇷.



Gracias por su entrega, muchachos. ¡SON NUESTRO ORGULLO! 👏



Siempre #ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/53QB2q2Bgv — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) July 7, 2019

Quizá no alcance para una fiesta incontrolable, quizá arrastremos la pena al caminar durante varios días por las fronteras de la gloria; sin embargo nadie nos puede quitar el orgullo por todo lo vivido. Esta selección peruana -esta generación G de Gareca, Guerrero y Gallese- ha llegado para derribar todas las marcas pendientes en nuestra historia futbolística. Clasificaron a un Mundial después de 36 años, clasificaron a una final de Copa América después de 44 años. Se superaron cada día a sí mismos y lograron derribar todas las barreras del tiempo.



No se repitió el partido de hace dos semanas en Sao Paulo. Perú, como aquella vez, comenzó presionando aunque esta vez tuvo más concentración y mejores relevos para marcar por las bandas. Brasil tuvo que exhibir todo el talento de cracks como Gabriel Jesús, Everton, Casemiro y Dani Alves. Solo de esa manera hizo la diferencia en el desarrollo de un partido digno para definir el título del continente. Nada que reprochar a los nuestros, se acercaron a sus mejores versiones y compitieron hasta el minuto 96 del segundo tiempo.

#OJOALDATO - Paolo Guerrero es el PRIMER JUGADOR PERUANO que le marca a sus NUEVE posibles rivales de CONMEBOL. Nunca había anotado ante Brasil... hasta hoy. pic.twitter.com/lX28zdRoRs — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 7, 2019

Los héroes llenan las páginas de los libros historia para hacernos querer más a nuestro país. Ese sentimiento ha llegado para quedarse y es por ustedes. Son próceres porque escriben la historia con una pelota en los pies. Se ganaron la calificación de ilustres porque llevaron los colores blanquirrojos al primer orden, nos elevaron al podio, hicieron que miremos todo desde arriba. Y, desde allí, todo se ve mejor.



Gracias a Paolo Guerrero por ser otra vez goleador de la Copa América, por estar a tres tantos de los goleadores históricos del torneo (Tucho Méndez y Zizinho). Gracias a Gallese por los tres penales atajados, por ser un muro en feliz resurrección. Gracias a Zambrano por aprender de la caída, a Luis Abram por jugar como veterano a los 23.

La selección peruana posa antes del partido en el Maracaná de Río de Janeiro. (Foto: Daniel Apuy).

Gracias a Advíncula por el registro físico y la entrega y a Trauco por la sutileza de su zurda. Gracias a Tapia por querer tanto al Perú y a Yotún por ser el mejor volante central con alma de ‘10’. Gracias a Orejas por ser el mejor ejemplo para los niños y a Carrillo por volver cuando más se le necesitaba. Gracias a Cueva por jugarse una final de primer nivel y a Guerrero por ser el líder de todas las batallas. Son subcampeones. Son héroes igual.



Gracias a Juan Carlos Oblitas por la paciencia y por hacer de su recorrido una luz cuando todo se oscurece. Y a Ricardo Gareca, el padre de esta alegría, decirle que no interesa si no tiene el DNI peruano. Ya somos compatriotas de sangre rojiblanca. Creyó en nosotros cuando todos habíamos perdido la fe. Nos educó en la fuerza del cariño a nuestro equipo, a nuestro estilo. Que se quede el tiempo que quiera. Su corazón no late, su corazón canta “Contigo Perú”. Por todas estas victorias, por estas lágrimas, toda nuestra gratitud.