Un recurso impugnatorio. Eso es lo que único que puede presentar la Federación Peruana de Fútbol a la Conmebol y FIFA por la actuación del árbitro Julio Bascuñán y el equipo del VAR, liderado por el juez Piero Maza. Javier Quintana, ex secretario general de la Federación Peruana de Fútbol, nos dice que es urgente ese acto de protesta, sobre todo porque la próxima fecha de Eliminatorias se disputará en menos de un mes. ¿Cómo va ese trámite en Videna?

La información es oficial apareció por la tarde en los canales de la Federación Peruana de Fútbol. Agustín Lozano, presidente en funciones de la FPF, convocó a una reunión a la dirección deportiva (Juan Carlos Oblitas) y al comando técnico de la selección mayor liderado por Ricardo Gareca. También estuvo el secretario general, Óscar Chiri, quien sería el principal responsable en gestionar el reclamo formal por el comportamiento arbitral en el Perú-Brasil del último martes.

A esta reunión también asistieron asesores en reglas de arbitraje de la Federación Peruana de Fútbol. Ya en frío, el objetivo en Videna es enviar una carta a la FIFA y Conmebol, pero con apuntes técnicos puntuales sobre los errores de Bascuñán y el VAR. Ese documento, finalmente, es el recurso impugnatorio al cual se refiere Javier Quintana, hoy alejado de la directiva de la FPF.

El último antecedente de este tipo de trámite nos remonta al año 2013. La actuación del árbitro argentino Patricio Loustau despertó la indignación de la hinchada en un partido entre Perú-Uruguay, por las Eliminatorias para Brasil 2014. Loustau no solo decidió no expulsar a Walter Gargano por una agresión a Paolo Guerrero (le rompió la cabeza) y cobró un penal discutible a favor de los charrúas. El fastidio llegó al límite que un hincha bajó al campo con la intención de agredir al juez (¿se imaginan lo que pudo haber pasado el martes con Bascuñán?) y Perú fue sancionado a jugar sin público ante Bolivia en la última fecha de Eliminatorias.

Pasó en el 2013. Perú enfrentaba a Uruguay rumbo a Brasil 2014. El árbitro fue Patricio Loustau

“Yo me voy a encargar de que Loustau tampoco vaya al Mundial”, dijo el entonces seleccionador nacional, Sergio Markarián. Si bien este árbitro no estaba preseleccionado para Brasil 2014, lo que sí es cierto es que se gestionó un reclamo formal. La iniciativa fue de Markarián, la cual fue comunicada al ex presidente FPF, Manuel Burga y quien se encargó del recurso impugnatorio fue Javier Quintana, entonces secretario general en Videna.

-"Hay que estar detrás siempre detrás"-

“Sergio Markarián era un técnico muy atento a eso, siempre estábamos encima de la designación de árbitros. Tenemos que estar encima de las cosas”, explica Quintana. El ex miembro de la Comisión Legal de la FIFA fue consultor durante la primera etapa de Edwin Oviedo como presidente de la FPF.

Dentro de los consejos de Quintana estuvo una medida que luego fue encabezada por el actual gerente, Antonio García Pye, y el director deportivo, Juan Carlos Oblitas. ¿De qué se trató esa gestión? Se le invitó a Oviedo a que viaje a Asunción para una reunión con el presidente de la Comisión Arbitral de la Conmebol, el brasileño Wilson Seneme (quien hoy continúa en el cargo).

Oviedo solo le alcanzó a Seneme una lista de estadísticas de arbitrajes adversos para Perú. El objetivo era una solo: que no nos programen jueces cuestionados en las Eliminatorias para Rusia 2018. Durante ese proceso, no hubo controversias arbitrales.

Así es la cuestionada carrera del árbitro Julio Bascuñán

¿Se pudo vetar a Bascuñán antes? La respuesta es SÍ. “Se tuvo que cuestionar un hecho fundamental. Siempre ha existido el acuerdo de no programar árbitros del país del próximo rival. Un chileno no debió ser programado, si el próximo partido es con Chile. No es una norma, pero es algo que se ha hecho históricamente. No hay excusa para ese error, porque quien propone a los árbitros es la Conmebol y luego pasa por la programación de la FIFA. No podemos cambiar el resultado, pero sí debemos manifestar nuestra voz de protesta”, nos explica Quintana.

No hay plazos para que la Federación Peruana de Fútbol presente ese recurso impugnatorio, porque no habrá influencia en el resultado del partido (cuando el pedido tiene que ver con el resultado final sí hay un plazo de 24 horas). De todos modos, pasan las horas, los días y crece la urgencia porque llegué un golpe sobre la mesa desde Videna. El partido ante Brasil ya se perdió, pero el objetivo hoy debe ser uno solo: que no volvamos a padecer un desastre arbitral como el del martes. Que se registre, que se comunique y que se publique.

