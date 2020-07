Ya pasaron doce meses de ese partido Perú-Chile de la Copa América 2019 que hoy podrías repetir con fondo musical de marinera. El toque, la elegancia y la bravura de esa selección peruana tuvo fina estampa. En el estadio Arena do Gremio, la selección peruana encontró su puerto más alegre.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Las curiosas historias de los tres finalistas del Mundial Italia 90 que dirigieron a la U

Ese 3-0 para clasificar a la final de la Copa América 2019 pasará a la historia por la precisión de Flores, la calidad de pista de Yotún, la puntería de Paolo, la redención de Gallese. Fue un concierto táctico con goleada al rival de siempre, que venía con la credecial de bicampeón de América. Pero ya con la euforia apaciguada, con la posibilidad de volver a videos, repetir jugadas, revivir la alegría aunque sin la afonía de aquella vez, cae una pregunta que sigue siendo el debate de cualquier conversación futbolera: ¿Ese 3-0 de Perú ante Chile en la Copa América 2019 fue el mejor partido de la selección nacional en los últimos veinte años?

Buscamos a algunos hombres de fútbol para continuar ese intercambio de opiniones. El SÍ va ganando, pero de todas maneras queremos conocer todo tipo de argumentos: Técnicos, futbolitas, dirigentes, periodistas, todos piden la palabra.

Revive el partido que nos llevó a la final de la Copa América 2019

Juan Carlos Oblitas - Director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol

NO

Porque para mí lo que obtuvimos fue un gran resultado, eso sin dudas. Pero decir que fue el mejor partido de los últimos veinte años ya es otra cosa. Es muy complicado definir eso.

Leao Butrón - Arquero de Alianza Lima

SÍ

Porque Perú jugó a un gran nivel los 90 minutos, aunque yo creo también que ese nivel lo mantuvo en algunos otros partidos de la Copa América.

Romina Antoniazzi - Periodista, jefa de prensa de Sporting Cristal

SÍ

Fue impecable. Como contra Francia, salvo que en el de Francia perdimos, pero jugamos de manera mágica. Con Chile fuimos muy eficientes. Impecables en todas las líneas. Superiores a nivel individual y, por tanto, colectivamente impecables

Jaime Duarte - mundialista peruano

NO

mejor partido de Perú en las últimas Copa América, sí. Pero son diferentes situaciones con los partidos de las Eliminatorias. Fue un partido muy bueno y se aprovechó el momento.

Víctor Rivera - Entrenador Deportivo Municipal

SÍ

Porque jugamos ante un rival tradicional en Sudamérica, el clásico oponente. También tuvo connotaciones especiales al ser nuestro pase a la gran final de la Copa, con el valor agregado de haber eliminado al campeón vigente.

Jorge Barraza - Periodista argentino

NO

Porque entiendo la rivalidad que tienen Perú y Chile, y la importancia de ese resultado, pero como juego a mí me pareció superior el 3-0 que lograron contra Uruguay en el debut de la Copa América del 2007. Fue un partido extraordinario, Perú pasó por encima a Uruguay, que siempre es un equipo complicadísima. Y otro partido muy bueno, fue el 2-1 en Lima, en las últimas Eliminatorias. En ese partido, Paolo hace un gol para la historia arrastrando la marca de Godín. Un gol extraordinario. Ese día, Perú, por volumen de juego y cantidad de situaciones, debió ganar 5-1.

Aquel día, Perú volvió a una final de Copa América luego de 44 años

Hace un año, Perú vapuleó a Chile en la semifinal de la Copa América 2019 | Foto: AP/EFE/AFP/GEC

Talía Azcarate - periodista DirecTV y Latina

SÍ

Es uno de los mejores partidos. Nadie daba nada como favorito a Perú. Fue un resultado absolutamente contundente, además por lo que significada llegar a la final. Además, es uno de los partidos más disfrutados. Significa un montón para mí porque era mi primera cobertura de selección a nivel internacional.

Roberto Mosquera - Técnico de Sporting Cristal

SÍ

Porque fue un dominio absoluto de Perú. Técnicamente, físicamente, tácticamente, estratégicamente fue brillante todo. Hace mucho tiempo no se le sometía a Chile. Sobre todo someterlo con sutileza, usando el fútbol que nos gusta, el fútbol del que a veces nos alejamos y el fútbol que nos ha llevado a los Mundiales. Y también por la envergadura del rival, pusimos las cosas muy claras desde el comienzo del partido. Un dominio difícil sobre un muy buen equipo.

Julinho - Ex Futbolista

SÍ

Porque nadie lo esperaba. Todos decían que Chile tenía una selección fuertísima y que Perú iba a tener muchos problemas y pocas posibilidades. Pero la selección hizo un partidazo, uno de los mejores que yo he visto, con mucha calidad, mucho equilibrio, sólido, efectivo. Lo que me encantó de Perú es que tomó la iniciativa y dominó el partido desde el minuto 1 hasta el final. Fue una victoria contundente, que no dejó ninguna duda. Perú fue muy superior de Chile.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: El día que un tenista peruano se coronó campeón de Wimbledon en 1959

Franco Navarro - Entrenador de UTC

SÍ

Porque Perú fue un equipo increíble ese día, con una alegría, con un temperamento y creatividad de primer nivel. Además tuvo mucho orden, una de las mejores expresiones, sobre todo ante Chile. Es más, te diría que es el mejor partido de una selección peruana no solo de los últimos veinte años, quizá un poco más.

Jorge Alva - Médico de selecciones peruanas

SÍ

Porque el score fue muy contundente, pasará a la historia y lo recordaremos por mucho tiempo. No lo olvidaremos, además, porque lo obtuvimos ante el rival del Clásico del Pacífico. Eso no es poca cosa.

Hace un año, Perú vapuleó a Chile en la semifinal de la Copa América 2019 | Foto: AP/EFE/AFP/GEC

Hace un año, Perú vapuleó a Chile en la semifinal de la Copa América 2019 | Foto: AP/EFE/AFP/GEC

MÁS EN DT

VIDEOS RECOMENDADOS

Zidane, en titulares: "Sergio Ramos tiene que retirarse aquí, lo diré siempre"

Arjen Robben: como el holandés, estos futbolistas también volvieron a jugar luego del retiro