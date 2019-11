“Hoy Chile tiene otras prioridades. Hay un partido más importante que es el de la igualdad, el de cambiar muchas cosas para que todos los chilenos vivan en un país más justo”. El mensaje lo puso primero el capitán Gary Medel y lo replicó luego Arturo Vidal. Luego de una reunión en el Complejo Juan Pinto Durán, futbolistas y cuerpo técnico del seleccionado chileno decidieron no venir a Lima para el partido del martes 19 de noviembre ante Perú.

Es muy difícil, casi imposible, pensar en fútbol cuando tus vecinos, amigos y hasta familiares están en las calles arriesgando su vida en su lucha por un país justo. El balompié, sinónimo de alegría, queda a un lado. Por eso, en medio de la cuarta semana de crisis social y política que se vive en el país sureño en contra del presidente Sebastián Piñera, 'La Roja' se opuso al amistoso. No pueden hacerlo mientras la tierra que los vio nacer vive días oscuros.

Hinchas de la U de Chile, Colo Colo y Universidad Católica, los tres grandes del fútbol chileno, protestando juntos.

Cronología de la negativa

Charles Aránguiz, uno de los referentes de la selección, pisó suelo chileno el último martes y no dudó en expresar su deseo de no jugar el partido ante la Bicolor. "No se debería jugar. Lo que está pasando en el país es bastante serio”, dijo el mediocampista del Bayer Leverkusen a la prensa.

Arturo Vidal, por su parte, dio su apoyo a la ciudadanía, pero pensó que lo mejor sería darle una alegría al pueblo chileno con un triunfo en el Clásico del Pacífico. "Estoy con el pueblo, creo que se levantó y está pidiendo lo justo y hay que apoyarlo al máximo. Pero a lo que vengo acá es a jugar por la selección, a tratar de aprovechar este último partido y preparar lo que viene”, expresó.

La postura de los futbolistas hizo que se llame a una reunión de urgencia y la decisión fue no disputar el partido. Tras ello, y a pesar de los intentos fallidos de la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional), el técnico colombiano Reinaldo Rueda no tuvo más opción de liberar a sus jugadores por segunda vez seguida (el duelo ante Bolivia también había sido cancelado)

Reinado Rueda amenaza con irse de Chile si no puede trabajar con la selección

¿Qué opinan los periodistas chilenos?

Por todo lo sucedido, El Comercio se comunicó con algunos periodistas de Chile para conocer su postura ante la decisión de los futbolistas. Estas fueron las respuestas:

Gonzalo Quiroz (Fox Sports Chile)

“Es una decisión que era posible. Lo que llama la atención es que recién en el país decidan no jugar. Estaban las condiciones para que puedan entrenar sin problemas en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán, pese al momento complejo que se vive. Destaca también que la decisión no es unánime. No todos los jugadores estaban en contra de jugar ante Perú y, por supuesto, hay una molestia importante en [Reinaldo] Rueda. Este era el último partido antes de comenzar la clasificatoria el otro año. Habría que ver quién se hacer cargo de la multa por no jugar. Me parece una medida extrema y no colabora mucho en todo el movimiento social que existe”.

Ante la suspensión del amistoso en Lima, existiendo todas las condiciones para llevarlo a cabo. No existe razón alguna para que se juegue el torneo este fin de semana. En fin... — GONZALO QUIROZ (@gonzalo_quiroz) November 13, 2019

Matías Parker (Diario “La Tercera”)

“Lo que dijo Charles Aránguiz es cierto, hay que tener respeto por la gente, pero el fútbol es un deporte que une a un país, da alegrías. Creo que no sería un mal elemento para lo que se está viviendo en Chile. Los jugadores pudieron salir con un cartel pidiendo más igualdad o con mensajes que podrían ayudar. De hecho, no sé qué tanto podría afectar un partido de fútbol, que no se está jugando aquí, con las demandas sociales. Son futbolistas que viven en el extranjero y solo llegan para este tipo de encuentros. Además, hay contratos comerciales detrás”.

Así informó el diario chileno "La Tercera" la cancelación del amistoso entre el elenco sureño y Perú. (Foto: Captura)

Francisco Sagredo (Fox Sports Chile)

“Hay dos planos para opinar. El primer es el deportivo. Es una muy mala noticia para la selección chilena, que ya había cancelado el amistoso ante Bolivia. Es decir, dejaba a [Reinaldo] Rueda con un solo partido de preparación para las Eliminatorias. Ahora, sin el duelo ante Perú, el técnico se vio obligado a liberar a sus jugadores. Ni siquiera entrenará con ellos. A eso se le suma que el equipo no viene bien, el entrenador no cuenta con la confianza del medio. Se le tenía mucho respeto a este partido porque ante Perú se perdió los últimos dos duelos por 3-0. Era como una revancha”.

"SI LA MATERIA PRIMA, SI EL TALENTO HUMANO NO ESTÁN DISPONIBLES, POR UNO U OTRO FACTOR, EL ESPÍRITU DE QUE YO ESTÉ AQUÍ SE PIERDE"#CentralFOXChile Rueda: "¿Por qué no va la Sub 23 a España?, ¿uno o dos jugadores van a parar una liga nacional? Muy pobre, caótico, deprimente". pic.twitter.com/lLxTdGDt0s — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) November 13, 2019

“El otro plano para analizar es el contexto que se está viviendo en Chile, un panorama muy difícil, con un levantamiento social, con mucha violencia que va para las cuatro semanas. Obviamente los jugadores no están ajenos a esos acontecimientos. En lo personal lamento mucho, pero creo que así como hay gente que está con los movimiento sociales y siguen trabajando, creo que los jugadores también deben hacer su trabajo y su trabajo es jugar”.