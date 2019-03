Perú vs. Chile: hinchas de la Blanquirroja hacen largas colas para conseguir entradas | VIDEO A unas horas del Perú vs. Chile, por el Sudamericano Sub 17, los fanáticos esperan por un boleto para ingresar al estadio San Marcos

Los hinchas de la selección peruana hacen cola por una entrada para el partido ante Chile. (Foto: @Jasonsb1) Los hinchas de la selección peruana hacen cola por una entrada para el partido ante Chile. (Foto: @Jasonsb1)