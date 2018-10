Perú vs. Chile: el probable once de la 'Blanquirroja' en Miami | FOTOS El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, mandaría este once inédito ante el amistoso contra Chile en Miami. La 'Blanquirroja' no contará con Jefferson Farfán por lesión



- / - El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, mandaría este once inédito ante el amistoso contra Chile en Miami. La 'Blanquirroja no contará con Jefferson Farfán por lesión. (Foto: AFP). - / - Perú vs. Chile: Pedro Gallese en portería. (Foto: USI). - / - Perú vs. Chile: Luis Advíncula lateral derecho. (Foto: USI) - / - Perú vs. Chile: Christian Ramos defensor central. (Foto: USI) - / - Perú vs. Chile: Anderson Santamaría completaría la dupla de centrales. (Foto: USI) - / - Perú vs. Chile: Miguel Trauco por la banda izquierda. (Foto: USI). - / - Perú vs. Chile: Renato Tapia en el mediocampo. (Foto: USI) - / - Perú vs. Chile: Yoshimar Yotún como volante mixto. (Foto: USI). - / - Perú vs. Chile: André Carrillo por la banda derecha. (Foto: USI). - / - Perú vs. Chile: Edison Flores como volante por izquierda. (Foto: USI) - / - Perú vs. Chile: Christian Cueva como mediapunta. (Foto: USI) - / - Perú vs. Chile: Raúl Ruidíaz como único delantero. (Foto: USI) - / -