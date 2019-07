Perú vs. Chile: del 'Combinado del Pacífico' a una rivalidad histórica

No en vano la selección chilena es el rival al que más se ha enfrentado Perú, 80 veces en total. Clásico le llaman, rivalidad que nació en fueros geopolíticos pero que se trasladó a los campos de fútbol hasta nuestros días.



Sin embargo, antes de ser un clásico, fueron un solo equipo. El "Combinado del Pacífico" o "All Pacific" reunió a jugadores de Colo Colo, Alianza Lima, Universitario y Atlético Chalaco para una gira por Europa entre octubre de 1933 y enero de 1934.



Un año después se jugó el primer Perú-Chile. Fue un 26 de enero de 1935 por el Sudamericano con victoria nacional de 1-0 en el Estadio Nacional -ante 12 mil personas y con gol de Alberto Montellanos-, y la historia hizo que se vean las caras otras 79 veces.

Este miércoles será un nuevo capítulo, uno que define a un finalista de la Copa América 2019, uno en el que Perú tiene la chance de superar por fin a la 'Generación Dorada' chilena, ante la cual perdió las semifinales de hace cuatro años y los dos partidos de Eliminatorias y a la solo le hemos ganado uno de los últimos cinco partidos.



Del lado chileno ya se habla de terminar de consumar su revancha por quedar fuera del Mundial Rusia 2018. El tan mencionado 'Pacto de Lima' entre Perú y Colombia -para no arriesgar en los últimos minutos el 1-1 que los beneficiaba a ambos- que dejaba fuera a Chile que perdía al mismo tiempo en Brasil. Ya superaron a los cafeteros desde la tanda de los penales, ahora el destino les puso al otro involucrado.

Revive tanda de penales con la que Chile pasó a semifinales y eliminó a Colombia de la Copa América | VIDEO. (Video: YouTube / Foto: Captura de pantalla)

PERÚ VS. CHILE Partidos disputados 80 PG Perú 22 PG Chile 44 PE 14 En Copa América Partidos jugados 20 PG Perú 6 PG Chile 8 PE 6

LOS INICIOS

Pese a esos intentos de armonía entre clubes en los años en los que se definía los tratados limítrofes, como en 1928 que Santiago Football Club vino a Lima y se presentó al campo con banderas peruanas y ramos de flores, y que el Atlético Chalaco devolviera la visita a Chile enfrentándose a Colo Colo, o la amistad que existe entre este último club con Alianza Lima luego de la Tragedia del Fokker de 1987, entre otros gestos, los Perú-Chile nacieron ya siendo clásicos.



Y se confirmaron en partidos recordados como el 6-0 de Perú en el amistoso de 1995 con tres goles de Flavio Maestri y otros tres de Ronald Baroni, la derrota de 1997 en Santiago donde las pifias al Himno peruano dolió más que los cuatro goles recibidos o aquel mensaje de “Por aquí pasó el campeón de América” en el vestuario visitante del Nacional luego del 4-3 que se llevaron los sureños en el 2015. Nos ganaron dos de los últimos tres duelos en Lima y nos eliminaron de su propia Copa América en el 2015 en un partido que acabó 2-1 pero en el que siempre se creyó que se pudo hacer más, hasta que Carlos Zambrano vio la tarjeta roja.



Por esta jugada Carlos Zambrano fue expulsado en la Copa América 2015. (Video: Youtube / Foto: AP)

LA REVANCHA

"Estoy dolido por la irresponsabilidad que hice", reconoció el 'León' en su momento, y este miércoles en el Arena do Gremio, Carlos Zambrano tendrá una oportunidad de revancha personal, aunque quizás él no lo vea así.



Aquella dura entrada sobre Charles Aránguiz no solo le costó la expulsión, sino también una serie de rechazos y señalamientos. Como se reza en el país, el peruano no perdona, el peruano humilla.

Si ya es una de las figuras de la selección en este torneo, Zambrano podrá confirmarse como el más grato retorno al cuadro Bicolor.

"Será un lindo partido, pero no hay rivalidad". Arturo Vidal le baja un cambio al partido y como ya lo demostró con el colombiano James Rodríguez, muy amigos fuera del campo, pero dentro de él no se perdona nada.



Así saldrá a jugarlo Perú, con un Pedro Gallese motivado más que nunca, con Carlos Zambrano convertido en líder, con Christian Cueva que tiene que sacarse la espina de la roja que sufrió en las Eliminatorias ante los mapochinos y con Paolo Guerrero como el capitán insignia de este buque que no va a una guerra pero que buscará ganar la batalla en la cancha.