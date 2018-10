Perú vs. Chile: este sería el once de la 'Blanquirroja' para el amistoso en Miami El técnico argentino de la selección peruana Ricardo Gareca presentaría un once inédito ante el amistoso contra Chile en Miami tras la lesión del delantero Jefferson Farfán

- / - Perú vs. Chile: este sería el once de la 'Blanquirroja' para el amistoso en Miami. (Foto: USI) - / - Perú vs. Chile: Pedro Gallese en portería. (Foto: USI) - / - Perú vs. Chile: Luis Advíncula lateral derecho. (Foto: USI) - / - Perú vs. Chile: Christian Ramos defensor central. (Foto: USI) - / - Perú vs. Chile: Anderson Santamaría completaría la dupla de centrales. (Foto: USI) - / - Perú vs. Chile: Miguel Trauco por la banda izquierda. (Foto: USI) - / - Perú vs. Chile: Renato Tapia en el mediocampo. (Foto: USI) - / - Perú vs. Chile: Yoshimar Yotún como volante mixto. (Foto: USI) - / - Perú vs. Chile: André Carrillo por la banda derecha. (Foto: USI) - / - Perú vs. Chile: Edison Flores como volante por izquierda. (Foto: USI) - / - Perú vs. Chile: Christian Cueva como mediapunta. (Foto: USI) - / - Perú vs. Chile: Raúl Ruidíaz como único delantero. (Foto: USI) - / -