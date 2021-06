Conforme a los criterios de Saber más

Cuando le hablan de Perú se emociona y regala hasta cumplidos, pues es su segunda casa, el país que le abrió las puertas para dirigir a los grandes del fútbol peruano: Alianza y Universitario. Sin duda, es un currículum que pocos tienen. Édgar Ospina, además, ha dirigido a otros nueve equipos en cada rincón del país. Desde Pereira, reveló anécdotas jamás contadas sobre el actual seleccionador Reinaldo Rueda, como también del “Patrón” Bermúdez y el “Tino” Asprilla, a quienes dirigió en sus inicios en el fútbol “cafetero”.

La selección peruana recibe a Colombia por la fecha 7 de las Eliminatorias Qatar 2022. Conoce todos los detalles del partido en donde ‘La Blanquirroja’ buscará sumar su primera victoria en el proceso mundialista.

Perú-Colombia, misma escuela y necesidades por ganar. ¿Cómo avisora el encuentro?

Será atractivo por la calidad y técnica de los jugadores. Colombia está pasando por un cambio generacional, Y Perú se encontrará con un técnico nuevo (Reinaldo Rueda), con aproximadamente diez a doce jugadores nuevos, así como el problema interno entre el técnico y James Rodríguez, quien fue desconvocado. Es el momento ideal de Perú . Hoy no hablemos de localía y visita, pues no hay aficionados por la pandemia, pero Perú tiene la misma nómina que fue al Mundial, cambios mínimos. Será un rival muy difícil para Colombia.

¿Por qué se rompió la relación Rueda-James?

Siempre habrá algo que nosotros desconocemos. La falta de James restará en lo futbolístico, pero de pronto habrá tenido Reinaldo sus razones para desconvocarlo. Yo como técnico lo tendría en el banco, pues motiva a los que juegan, pero se respeta la decisión del seleccionador. Conozco a Reinaldo. Si tomó la decisión es por tener la razón. Eso sí, se ha magnificado mucho a través de la prensa. Se han inventado muchas cosas, pero los únicos que saben la verdad son Reinaldo y James.

¿Cómo nació la amistad con Rueda?

Y es que es licenciado en Educación como yo, en la Universidad del Valle. Nos conocemos de hace muchos años, cuando trabajábamos en la liga vallecana de fútbol en Cali. Reinaldo era monitor de fútbol de un municipio llamado Yumbo, y yo de otro llamado Cartago. Nos enfrentamos en campeonatos organizados en liga. Empezamos nuestras carreras muy cerca uno del otro. Es más, teníamos tan buena amistad que, cuando terminamos la carrera, como monitores, nos comprometimos a quien asumiera un equipo profesional, llevaría al otro de asistente. Sucede que estuvimos tan cerca uno del otro que no tuvimos tiempo de elegirnos.

Nunca es tarde. ¿Quién sabe que lo llama y suma, en algún momento, como asistente?

No. Ya la hizo, nos cogió ventaja a todos. A nosotros nos falta una vuelta por dar. Fuera de la gran relación de amistad que tenemos, hace poco nos reencontramos en el campeonato Sub 20 realizado en Colombia. Ha tenido un recorrido brillante, diría que él va armando su comando técnico desde hace años.

¿Alguna anécdota con Rueda?

Siempre recordamos cuando nos faltaba el centavo para tomar el ómnibus. Ahora el hombre no tiene ningún problema, el problema lo tengo yo (risas). Siempre ha sido un hombre generoso y humilde, tranquilo. A Reinaldo no se le escuchaba una mala expresión.

¿Qué experiencia con el “Patrón” Bermúdez y el “Tino” Asprilla?

Cuando era preparador físico en Deportes Quindío, en ese equipo jugaba el papá de Jorge Bermúdez, igualito al hijo, la patada más linda la ponía en la oreja. Y Jorge, hijo, jugaba en reserva. Un día hubo necesidad de un central que se lesionó y se le dio la oportunidad de jugar en Primera, en el mismo equipo del padre. De ahí no soltó la titularidad. Un hombre líder y respetado en Boca Juniors. Tuvimos la fortuna de verlo crecer. Lo mismo sucedió con Faustino en Cúcuta. Su debut fue por necesidad no por convicción. Faustino venía de Tulua, y nosotros no teníamos delanteros para jugar ante Millonarios en Cúcuta como locales, pero el presidente no pagó el alquiler del estadio y nos tocó ir Bocaña. En Millonarios jugaba “Nano” Prince. Nosotros en Cúcuta llevamos al juvenil Faustino Asprilla ante la necesidad de un delantero. Aquel día, estadio lleno, y no por Cúcuta, sino por el campeón Millonarios con “Nano” Prince, pero ganamos con dos goles de Faustino, quien salió aplaudido. Después su carrera fue en ascenso, Atlético Nacional, Italia, Inglaterra. Tuve la fortuna de tener a ese monstruo, al mejor jugador que ha dado el fútbol colombiano. Lo ganó todo.

¿Qué más recuerda del “Tino”?

Aquel partido ante Millonarios, su debut. Entró y se la jugó. Nunca se me olvidará lo que me dijo camino a vestuarios: “Profesor, yo no soy para estos equipos de mier…yo soy para un equipo grande, ya verá”, lo dijo entre su felicidad tras anotar los dos goles. Y así fue, lo cumplió, jugó en la selección, Europa, y hasta ahora no para, está en la televisión. Conocí a su madre y padre, quien fue cortador de caña, humilde. Yo me he visto como tres veces después con Faustino, me invitó a su finca en Tuluá.

Paolo Guerrero llega sin mucho fútbol y es duda ante Colombia…

Lo conozco de jovencito en Alianza. Es un muchacho de un temperamento muy fuerte, un líder positivo. Paolo es un jugador que Colombia respeta, pues saben que no le pueden dar un “cachito”, sino la manda a guardar. Al igual que James, es referente en su selección.

¿Se enteró de la lesión de Jefferson Farfán?

Sí, pero debe sentir fortaleza de superar el mal momento. Sería triste que se vaya del fútbol con ganas de jugar. Yo no lo doy por retirado, volverá. Hacen falta jugadores como Farfán. Bueno, ahora estará Carrillo, quien es un animal pasando los últimos metros del arco contrario.

Pandemia, revueltas e incertidumbres. Esta es la historia detrás de una Copa América que sacudió al fútbol suramericano, la cual para muchos parece estar tocada por la mala suerte.

Ricardo Gareca la rompió como futbolista en América de Cali. ¿Llegó a verlo jugar?

Claro, acá jugó muchos años en América con Falcioni, Pascotini, Aquino, Bataglia, jugadores grandes. Era un jugador tremendo, aparecía como un fantasma en el área y terminaba metiéndola todas. Tenía gran juego aéreo. Tengo buenos recuerdos de él como futbolista, pues no lo conocí como persona.

¿Cuánto queda el Perú-Colombia?

Un empate sería lo justo. Perú me abrió las puertas para trabajar como entrenador. Guardo un profundo respeto por todo los peruanos.

VER ESPECIAL: Los convocados por Ricardo Gareca

¿Qué le pareció la nueva sede en la Copa América?

No entiendo a la Conmebol. Le quitó la sede a Colombia por la pandemia e inseguridad, después a Argentina y ahora se la dan a Brasil, que es donde hay muertos por covid-19. Los ha premiado cuando el 70% de gente está con el virus. Yo creo que no se concretará. Habrán países que no irán y con justa razón, nadie querrá arriesgar la vida de sus deportistas.

¿Cómo está Colombia por la pandemia y problemática social?

Estamos viviendo momentos muy difíciles. El país está volcado a las calles y carreteras, todo está estancado. Todo ha subido en 50 % los alimentos y la gente se está matando en las calles. Hay una gran incertidumbre, está delicado todo el país.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

El subcampeón de LaLiga Santander dio a conocer oficialmente el diseño de la indumentaria para la próxima campaña. Repasa todos los detalles de la nueva camiseta merengue y algunas novedades en la casa blanca.