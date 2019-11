DT







Perú vs. Colombia: así fue el gol de Alfredo Morelos para el triunfo cafetero por 1-0 en Miami | VIDEO El delantero Alfredo Morelos anotó el único tanto del duelo amistoso internacional por fecha FIFA entre Perú vs. Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami. El atacante convirtió luego de un tiro libre indirecto que el guardameta Pedro Gallese no pudo contener.