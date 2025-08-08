La selección peruana de vóley va por el pase a semifinales de la Copa Panamericana de Vóley 2025. El sexteto que dirige Antonio Rizola quiere meterse entre los cuatro mejores equipos del certamen, tras quedar tercero en el grupo A. El cuadro nacional se impuso a sus similares de Cuba, la anfiriona México y Costa Rica, cayendo en la última fecha ante Puerto Rico. Colombia viene de quedar segunda en el grupo B, donde derrotó a Canadá, Trinidad y Tobago y Venezuela, y perdió ante República Dominicana. ¿A qué hora juegan? El partido inicia a las 7:00 de la noche (hora peruana y colombiana) en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, Colima. ¿Dónde ver? Mira Perú vs Colombia por cuartos de la Copa Panamericana aquí, a través de la cuenta en YouTube de la Federación Mexicana de Vóley (FMVB).

