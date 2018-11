Perú vs. Ecuador: Raúl Ruidíaz no entrenó este martes con la Blanquirroja Raúl Ruidíaz es duda para el cotejo ante Ecuador de este jueves. El delantero presentó molestias y no practicó con la selección peruana

Raúl Ruidíaz no entrenó este martes con la selección peruana. (Foto: USI)