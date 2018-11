Perú vs. Ecuador: el once que alineó Ricardo Gareca con Cristian Benavente

El estratega argentino Ricardo Gareca entrenó con algunos jugadores de la selección peruana este lunes e incluyó a Cristian Benavente en un partido de práctica ante la Sub 18. Así alineó la Blanquirroja

Pedro Gallese - portero. Aldo Corzo - lateral derecho. Miguel Araujo - defensa. Anderson Santamaría - defensa. Miguel Trauco - lateral izquierdo. Pedro Aquino - mediocampista. Yoshimar Yotún - volante. Andy Polo - volante. Christofer Gonzales - volante. Cristian Benavente - mediapunta. Raúl Ruidíaz - delantero.