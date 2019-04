Perú vs. Ecuador: día, hora y canal del duelo por cuarta fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 17

Este jueves se disputará la cuarta jornada del hexagonal final del Sudamericano Sub 17 Perú 2019 y Perú vs. Ecuador cerrarán la fecha en el Estadio de San Marcos con un partido de vida o muerte.

A qué hora se juega, en qué canal televisan y dónde y cómo ver en directo online el partido entre Perú vs. Ecuador por la cuarta fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 17 Perú 2019.

El partido de Perú vs. Ecuador se realizará este jueves 11 de abril del 2019 en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima - Perú. El cotejo está programado para disputarse a las 21:10 (Hora peruana) y es válido por la cuarta fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 17 Perú 2019.



¡Perú al hexagonal final! Los dirigidos por Carlos Silvestri vencieron a Ecuador por el Sudamericano Sub 17. | VIDEO

Perú vs. Ecuador: deja vu letal

Trece días después de haberse enfrentado Perú vs. Ecuador por la quinta jornada del Grupo A del Sudamericano Sub 17 Perú 2019, los planteles se volverán a ver la cara en el césped sintético del Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

En aquella ocasión Perú venció 2-0 a Ecuador con goles de Óscar Pinto de penal a los diez minutos de penal y de Nicolás Figueroa con un remate preciso a los veinticinco.

Perú vs. Ecuador: Oscar Pinto y el 1-0 tras una gran definición desde el punto penal | Foto: Francisco Neyra/GEC

Con este resultado Perú tomó la cima del Grupo A con ocho puntos tras cuatro partidos jugados registrando: dos victorias, dos empates y ninguna derrota.

Un similar escenario se proyecta este jueves 11 de abril del 2019, Perú y Ecuador se juegan la vida en la cuarta jornada del hexagonal final del Sudamericano Sub 17 Perú 2019.

¿Dónde y cuándo ver Perú vs. Ecuador por Sudamericano Sub 17 Perú 2019? Esta es la guía internacional con los horarios y canales de televisión que transmitirán en vivo, online y en directo el duelo por la cuarta fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 17 Perú 2019. En Perú y Ecuador el partido se podrá observar el jueves 11 de abril a las 21:10 horas.



En Perú y Ecuador, Perú vs. Ecuador será televisado en vivo, en directo y online el jueves 11 de abril a las 21:10 horas por los canales Movistar Deportes / Latina (Perú), Gol TV / MACHDEPORTES (Ecuador) y a través también de internet, YouTube y Facebook.



Perú vs. Ecuador por Sudamericano Sub 17: horarios en el mundo

Perú vs. Ecuador por Sudamericano Sub 17: horarios en el mundo. (Foto: GEC)

Perú - 21:10 pm.

México - 21:10 pm.

Ecuador - 21:10 pm.

Colombia - 21:10 pm.

Venezuela - 21:10 pm.

Chile - 22:10 pm.

Paraguay - 22:10 pm.

Bolivia - 22:10 pm.

Brasil - 23:10 pm.

Argentina - 23:10 pm.

Uruguay - 23:10 pm.



Perú vs. Ecuador por Sudamericano Sub 17: canales de transmisión. (Foto: Wikipedia)

Perú: Movistar Deportes (todos los partidos) y Latina Televisión (solo los partidos de la selección peruana)

Argentina: TyC Sports y TyC Max

Bolivia: Bolivia TV y Cotas Cable Tv

Brasil: SporTV y Premiere

Chile: Canal 13

Colombia: Caracol HD2

Ecuador: Gol TV, MACHDEPORTES

Paraguay: RPC, Unicanal.

Uruguay: VTV Sports, VTV Max, VTV Max 2, VTV Max 3, VTV Max 4 y VTV Max 5 para la televisión (por cable) y teledoce.com/sudamericano sub-17 y Vera+ ambos por Internet.

Venezuela: La Tele Tuya

Perú vs. Ecuador por Sudamericano Sub 17: los convocados de Silvestri

"Ya no tendremos selecciones juveniles solo de Lima", explica Daniel Ahmed, Jefe de la Unidad Técnica de Menores. Son los primeros días de enero de este año, la oficina del entrenador argentino en Videna está llena de apuntes, de registros numéricos, de pizarras tácticas. En el fútbol formativo el seguimiento es uno de los primeros deberes. Han pasado más de dos meses y la estadística confirma una promesa cumplida: la selección peruana Sub 17 tiene a un 25 por ciento de futbolistas de provincia.

La historia de este equipo, que ha clasificado al Hexagonal final del Sudamericano Sub 17, comenzó hace cuatro años. Luis Bolaños, en aquel entonces técnico de la Sub 13 y hoy Jefe de Visorías (Scouting) de la Federación Peruana de Fútbol, formó un grupo con niños de 12 años para hacer un microciclo en la Videna de Chincha.

La mitad del equipo dirigido por Carlos Silvestri inició este trabajo con Bolaños y luego con Édgar Teixeira, técnico actual de la Sub 15. "Sandi, Enríquez, Montoya, Celi, Llontop, Meza, Huayhua, De la Cruz, Pinto y poco después Figueroa iniciaron este proyecto", dice Bolaños.

Para abril del 2015, Alberto Masías presidía la Comisión de Menores de la Federación Peruana de Fútbol. Este directivo consiguió las instalaciones de la Videna de Chincha para estos adolescentes que hoy buscan su pase al Mundial de la categoría en Brasil.



Perú vs. Ecuador: gol de Óscar Pinto

Perú vs. Ecuador: los jóvenes del futuro

La Unidad Técnica de Menores tiene una primera fase de scouting, es decir el seguimiento y registro de los talentos, que se mantienen en constante evaluación. Después se desarrollan microciclos (3 días en promedio) y a partir de allí se forman las selecciones. De este plantel Sub 17 de 23 jugadores, diez iniciaron los trabajos como Sub 13 y 18 ya estaban juntos en la etapa de la Sub 15.

Carlos Ruiz, Carlos Meza (Iquitos), José Soto (Andahuaylas), José Racchumick (Piura), Diego Enríquez (Cusco), Jesús Reyes (Barranca) y Jeremi Escate (Pisco) llegaron desde las provincias, fueron hospedados por la Casa Hogar de la FPF en Videna y luego, tras ser vistos en los campeonatos de menores organizados por la Federación, fueron captados por clubes profesionales de Lima. Hoy, ya en la categoría Sub 17, viven una etapa de consolidación con la posibilidad de clasificar a un Mundial y de, en el corto plazo, debutar en un equipo de Primera División. Yuriel Celi, unas de las figuras de este cuadro, será incluido en el primer equipo de Cantolao al finalizar este torneo continental.

El objetivo es que estos promedios vayan creciendo con el paso de los años. En la selección peruana Sub 15 que ha viajado el último fin de semana a Eslovenia (para jugar amistosos ante selecciones de Europa) hay 10 futbolistas, de un total de 18 convocados, que son de provincia.

Perú vs. Ecuador: las figuras del partido

Perú vs. Ecuador: las figuras del partido. (Foto: AFP)



Asimismo, se sabe que Óscar Pinto es el más habilidoso del equipo pero que a veces es muy individualista y abusa de la gambeta. Como dicta un viejo refrán del mundo fútbol: gambetear siempre es tan malo como no hacerlo nunca. Los rivales ya nos conocen y saben que ambos futbolistas peruanos son lo más peligroso que tiene Perú. Es hora de buscar otras alternativas para sorprender y dejar de ser previsibles. Será necesario tener un plan B cuando el rival neutralice estas dos armas, como pasó con Celi en el primer tiempo ante los chilenos. Inclusive el chalaco tuvo que posicionarse un poco más al medio para buscar los espacios que no encontró por la banda izquierda.



Darle mayor profundidad en el último tramo del campo a esas buenas asociaciones que produce la Blanquirroja en el medio se presenta como la opción más tentativa para sorprender. Los muchachos de Carlos Silvestri ya demostraron que pueden crear problemas cuando ponen el balón pegado al césped sintético del estadio San Marcos. En el juego colectivo se deben involucrar todos en los últimos metros del campo.