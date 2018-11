Edison Flores brindó una breve entrevista luego de la caída de Perú por 2-0 ante Ecuador en el Estadio Nacional en el marco de la fecha FIFA. El volante intentó explicar el motivo de la derrota.

El mediocampista de la selección peruana Edison Flores respondió la consulta del periodista de 'Movistar Deportes' Pedro García sobre qué podía rescatar el entrenador Ricardo Gareca del cotejo ante Ecuador.

"Ver algunos jugadores que entraron en el segundo tiempo. Que los que han venido agarren la idea del equipo", comentó Edison Flores.

Perú vs. Ecuador: "Nos agarraron en dos contras y fueron letales", dijo Flores sobre derrota | VIDEO. (Video: Movistar Deportes / Foto: Captura de pantalla)

El popular 'Orejas' también dijo que en "algún futuro vamos a tener rivales que nos van a jugar así, a la contra", expresó en medio de la zona mixta.

Edison Flores también realizó una autocrítica y habló de su rendimiento en el duelo entre Perú vs. Ecuador: "No me sentía cómodo con mi rendimiento pues no pude tocar ni recibir muchas pelotas", dijo a 'Movistar Deportes'.

Además agregó que fue un duelo que se decidió por dos contras efectivas de Ecuador: "Agarraron dos contras y fueron letales", precisó Edison Flores.