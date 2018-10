"Una fiesta para los 50 de Gareca", por Christian Cruz Valdivia

No habrá hora loca en esta celebración; al contrario, reinará la calma para poder llegar al júbilo después de que la fiesta acabe. Porque cada 90 minutos que la selección está en el campo de juego, Ricardo Gareca prioriza que se juegue con la misma tranquilidad con la que celebra la clasificación a un Mundial, con la que confiesa que no le tiene miedo a la vejez, pero sí a perder el cabello o incluso con la misma calma con la que brinda sus declaraciones en cada conferencia. Esta noche, en el duelo ante Estados Unidos en Connecticut (7:05 p.m.), Gareca celebra sus 50 partidos como técnico de la selección peruana desde su llegada a inicios del 2015. Pero no celebra.

Una cifra simbólica, con medio centenar de encuentros donde, más allá de cada resultado, ha brillado el accionar de una selección nacional que compite en cada partido, tanto como para que el joven estadounidense Timothy Weah tenga que preguntarle a su compañero en el PSG Kylian Mbappé sobre el nivel de la Blanquirroja, y que la estrella francesa le responda: “Es un gran equipo”.

Gareca es el único técnico con dos procesos seguidos de Eliminatorias largas al mando de la Bicolor –firmó contrato hasta el 2021–, alcanzó más victorias (22 sin contar el triunfo ante Bolivia logrado en el TAS, dos más que Marcos Calderón y cinco más que Sergio Markarián), el que llevó a Perú a su mejor racha invicta con 15 partidos entre el 2017 y 2018 y, claro, el que nos puso de vuelta en un Mundial tras 36 años.



Amistoso: La previa de Estados Unidos vs Perú en datos





Y a fin de año, Ricardo igualará el registro de 52 partidos de Marcos Calderón como estratega con más partidos dirigidos al equipo nacional. Una cereza en este dulce pastel que ha sido la selección de la mano del ex técnico de Universitario, Vélez y Palmeiras.

Con 60 años, Gareca simboliza el éxito del trabajo. Desde que llegó en el 2015 hizo eso y más: estructurar una selección sólida, con una idea de juego y darle las herramientas para mejorar siempre, desde el análisis de videos y rendimientos numéricos hasta la confianza que le da a cada jugador en el campo.

—Sin cambios—



Ayer, el plantel entrenó por la tarde en el mismo Pratt & White Stadium donde esta noche se disputará el encuentro. Lamentablemente, debido a la lluvia local, el estado del campo no es óptimo, tal como lo confirmó el preparador físico Néstor Bonillo.

Para este duelo, el cuadro nacional no distará de lo que viene trabajando el estratega no solo en la parte táctica con el 4-2-3-1 que suele utilizar, sino también en el once titular. “No he visto muchas variantes”, confesó Christian Ramos ayer en Movistar Deportes.

Cuando se esperaba que Pedro Aquino, de excelente ingreso ante Chile, sea parte del cuadro inicial, será Renato Tapia quien salte al campo desde el pitazo inicial. La idea de Gareca es darle al volante la continuidad que no tiene en su club, el Feyenoord de Holanda.

—El rival—

​

Del lado local, ya el técnico Dave Sarachan advirtió que ante Perú puede pagar caro cada error y destacó el juego de Yoshimar Yotún, a quien ve cada semana en el Orlando City de la MLS.

Así como Chile, Estados Unidos es un equipo en formación. No clasificó a Rusia 2018 y con su nuevo entrenador suma nueve partidos: tres victorias, tres empates y tres derrotas. Justamente viene de caer ante Colombia por 4-2 el pasado jueves.