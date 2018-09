La visita de Perú a Holanda le dejó varias cosas para analizar a Ricardo Gareca, pero también quedó para el recuerdo, el encuentro con Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, minutos después del partido amistoso en el Johan Cruyff Arena.

Mientras el entrenador de la selección peruana atendía a los periodistas, apareció Gianni Infantino, por detrás, con el objetivo de saludarlo. "Solo un abrazo", le dijo el italiano al 'Tigre', que accedió sin problemas. Segundos después, continuó la entrevista.

"Me hubiera gustado que el equipo, después del primer gol, no retroceda demasiado. Me parece que pudimos estar 10 metros más arriba y a partir de ahí debimos sostener la ventaja. Eso es lo que tenemos que mejorar. No tirarnos atrás después de la ventaja", dijo Ricardo Gareca sobre el choque.

Perú perdió 2-1 ante Holanda, y así inició un nuevo proceso con miras a la Copa América 2019 y las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022. Pedro Aquino abrió el marcador y Memphis Depay, con un doblete, le dio la victoria a la 'Naranja mecánica'.