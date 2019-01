Perú vs. Paraguay: día, hora, canal y estadio del próximo partido en el Sudamericano Sub 20 Tras el debut ante Uruguay, la selección peruana tendrá descanso. Luego enfrentará a Paraguay por la tercera fecha del Sudamericano Sub 20

