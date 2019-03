Perú vs. Paraguay, resumen: Goles, jugadas e incidencias del amistoso internacional en USA

La selección peruana empezó el año con buen pie. Perú venció 1-0 a Paraguay este viernes en un partido amistoso jugado en Estados Unidos, dejando en el olvido la mala racha de dos derrotas consecutivas.



Ambas selecciones se preparan para la Copa América de Brasil 2019.



El gol de la victoria lo convirtió el volante Christian Cueva a los 3 minutos, al aprovechar un mal rechazo de la defensa guaraní para colocar el balón a un ángulo de arco, dejando sin chance al arquero Roberto Fernández.



El encuentro entre incas y guaraníes fue emotivo, luchado en todos los sectores y con peligro en ambas vallas. Sin embargo, el mejor toque de los peruanos inclinó la balanza.



En estas fechas FIFA de amistosos, Perú el martes chocará con El Salvador en el Robert F. Kennedy Memorial Stadium de Washington, mientras que Paraguay se medirá con México en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.



Te puede interesar: Así fue el golazo de Christian Cueva para el 1-0 del Perú vs. Paraguay en New Jersey | VIDEO



Perú vs. Paraguay, el detalle del partido

Incidencias del Perú vs. Paraguay

¡GOOOOOOL de Perú! Christian Cueva aprovechó un balón botado en el área de Paraguay y este no dudó en meter un tremendo remate cruzado que se coló en el ángulo del golero 'visitante'.

Perú vs. Paraguay: conoce todos los detalles del primer amistoso del 2019

• Así llegan Perú y Paraguay al amistoso FIFA

Perú disputará su primer encuentro del año frente a Paraguay en Nueva Jersey (Estados Unidos), El equipo comandado por Ricardo Gareca buscará revertir la mala racha con la que llega a este partido: dos derrotas consecutivas y tres sin conocer la victoria.



El comando técnico nacional incluyó en la convocatoria rostros nuevos: Alex Callens, Alexis Arias y los retornos de Christian Cueva, Yordy Reyna y Beto Da Silva, asimismo se excluyó de la convocatoria nuevamente a Christian Benavente quien juega en Egipto.



Tras el Mundial Rusia 2018 y la renovación de Ricardo Gareca al mando de la bicolor, el equipo patrio busca su mejor versión para encarar de la mejor forma la Copa América Brasil 2019 y las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022. En esta fecha doble, Perú enfrentará a Paraguay y El Salvador, como parte de su preparación.

Por otro lado, Paraguay llega con un nuevo ciclo. Eduardo Berisso asumió tras la salida de Juan Carlos Osorio y puso en marcha el plan Copa América 2019.



Los guaraníes buscarán darle rodaje a un equipo renovado, con figuras consolidadas en sus clubes como Bruno Valdez en América, Cecilio Domínguez en Independiente, Miguel Almiron en el Newcastle United, entre otros.



Perú vs. Paraguay EN VIVO, amistoso internacional en datos | VIDEO

¿Cuándo y a qué hora se juega el partido Perú vs. Paraguay EN VIVO y EN DIRECTO?

El encuentro entre Perú y Paraguay está programado para las 7:00 pm (hora peruana) (Paraguay 9:00 p.m.) y se jugará en el Red Bull Stadium, Nueva Jersey (Estados Unidos).



• Perú vs. Paraguay: horarios en el mundo



Perú 7:00 pm.

Nueva York 9:00 pm

Asunción 10:00 pm.

Bagdad 4:00 am. (sábado 23)

Bangkok 8:00 am. (sábado 23)

Barcelona 4:00 am. (sábado 23)

Pekín 9:00 am. (sábado 23)

Belo Horizonte 10:00 pm.

Brooklyn 9:00 pm.

Buenos Aires 10:00 pm.

Ciudad del Cabo 3:00 am. (sábado 23)

Ciudad Juárez 7:00 pm.

Damasco 3:00 am. (sábado 23)

Guadalajara 7:00 pm.

Guayaquil 8:00 pm.

La Habana 9:00 pm.

Houston 8:00 pm.

Kiev 3:00 am. (sábado 23)

Londres 1:00 am. (sábado 23)

Los Ángeles 6:00 pm.

Madrid 2:00 am. (sábado 23)

Melbourne 12:00 pm. (sábado 23)

Montreal 9:00 pm.

Osaka 10:00 am. (sábado 23)

París 2:00 am. (sábado 23)

Santiago de Chile 10:00 pm.

Sidney 12:00 pm. (sábado 23)

Tokio 10:00 am. (sábado 23)

¿En qué canal de TV puedo ver el partido entre Perú vs. Paraguay EN DIRECTO

El partido amistoso será transmitido desde las 8:00 pm este viernes por Latina TV y Movistar Deportes.

¿Cómo y dónde ver el Perú vs. Paraguay EN VIVO ONLINE gratis por internet?

Si no tienes tiempo para sintonizar el partido entre Perú y Paraguay puedes disfrutar EN VIVO ONLINE este amistoso a través de la web de El Comercio.

Así mismo puedes disfrutar de este partido donde te encuentres a través de internet y vía streaming.

▷ VER AQUÍ Perú - Paraguay en vivo online vía Streaming en Latina

▷ VER AQUÍ Perú - Paraguay en vivo online vía Streaming en Movistar Deportes

También puedes ver el partido Perú vs. Paraguay vía App gratis online.

▷ VER AQUÍ Streaming online Perú - Paraguay en vivo en app por Android

▷ VER AQUÍ Streaming online Perú - Paraguay en vivo en app por IOS

Perú vs. Paraguay EN VIVO: Alineaciones probables

Perú: Gallese; Advíncula, Santamaría, Araujo, Trauco; Tapia, Yotun, Flores, Cueva, Carrillo; Da Silva.



Paraguay: Fernández; Balbuena, Valdez, Rojas, Gómez; Piris, O. Romero, Almirón, Romero Gamarra; Domínguez; A. Romero.



Perú vs. Paraguay: Historial, últimos cinco enfrentamientos

08.06.17 Amistoso | Perú 1-0 Paraguay

10.11.16 Eliminatorias | Paraguay 1-4 Perú

13.11.15 Eliminatorias | Perú 1-0 Paraguay

03.07.15 Copa América | Perú 2-0 Paraguay

​18.11.14 Amistoso | Perú 2-1 Paraguay

Perú vs. Paraguay: Estadísticas, últimos resultados

Perú



Amistoso Internacional: Perú 2-3 Costa Rica

Amistoso Internacional: Perú 0-2 Ecuador

Amistoso Internacional: EE.UU. 1-1 Perú

Amistoso Internacional: Perú 3-0 Chile

Amistoso Internacional: Alemania 2-1 Perú

Paraguay

Amistoso internacional: Sudáfrica 1-1 Paraguay

Amistoso internacional: Japón 4-2 Paraguay

Amistoso internacional: EE.UU. 1-0 Paraguay

Amistoso internacional: Paraguay 0-1 Venezuela

Amistoso internacional: Colombia 1-2 Paraguay

Selección peruana EN VIVO: Últimas noticias

▷ Amistosos FIFA 2019: Calendario y resultados de los partidos de hoy jueves 21 de marzo



▷ Beto da Silva: “El profesor Gareca siempre ha confiado en mí” | ENTREVISTA



▷ Perú vs. Paraguay GAMEPLAY | Simulamos el partido amistoso en PES 2019



▷ Cristian Benavente: “No es mi prioridad ahora mismo jugar en la selección”



▷ Ricardo Gareca explicó el valor que tendrán los amistosos ante Paraguay y El Salvador



▷ Perú vs. Paraguay en vivo y en directo online, amistoso fifa 2019, hoy viernes 22 de marzo



▷ ¿A qué hora y en qué canal puedo ver el Perú vs. Paraguay EN VIVO?



▷ Hoy Argentina vs. Venezuela EN VIVO vía TyC Sports: EN DIRECTO con Messi en el Wanda Metropolitano de Madrid



▷ Agustín Lozano: "Yo regalo (entradas) y no sé quién le da buen uso o no"