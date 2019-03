Perú vs. Paraguay en vivo y en directo online, amistoso fifa 2019, hoy viernes 22 de marzo

El primer amistoso internacional de la selección peruana este 2019. La selección dirigida por Ricardo Gareca se mide este viernes en un partido amistoso frente a su similar de Paraguay, con la intención de lograr un triunfo que disipe las dudas que dejaron sus irregulares actuaciones en los últimos meses y, de paso, amargar el debut del argentino Eduardo Berizzo en el banquillo guaraní.



¿A qué hora se juega el Perú vs. Paraguay EN VIVO y EN DIRECTO por fecha FIFA?

El duelo de preparación entre Perú y Paraguay se disputará en el estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey, desde las 7:00 de la noche (hora peruana).



El combinado peruano, dirigido por Ricardo Gareca, apenas pudo ganar uno de los seis partidos disputados después de su participación en el Mundial de Rusia 2018. Los otros cinco se saldaron con un empate y cuatro derrotas.



Perú vs. Paraguay | Horarios del partido en el mundo:

18:00 horas - México, Guatemala, Costa Rica

19:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

20:00 horas - Venezuela, Bolivia

21:00 horas - Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil

00:00 horas del sábado - Reino Unido

01:00 horas del sábado - España, Alemania, Italia, Francia

¿En qué canal se puede ver gratis el Perú vs. Paraguay EN DIRECTO?

El encuentro entre las selecciones de Perú vs. Paraguay que se juega hoy a las 7:00 pm será transmitido por Movistar Deportes (señal de cable) y por Latina (señal abierta).

¿Cómo ver el Perú vs. Paraguay EN VIVO ONLINE gratis por Internet?

Si no tienes tiempo y quieres seguir todas las incidencias del Perú y Paraguay puedes disfrutar EN VIVO ONLINE este amistoso minuto a minuto a través de la web de El Comercio.

También puedes disfrutar de este partido donde te encuentres a través de internet y vía streaming.

VIDEO | Perú vs. Paraguay EN VIVO: Amistoso en datos

Perú vs. Paraguay EN VIVO: jugarán este viernes en Estados Unidos. (Video: OPTA)

Perú vs. Paraguay alineaciones: Este es el posible once de ambas selecciones

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco; André Carrillo, Yoshimar Yotún, Renato Tapia, Edison Flores; Christian Cueva y Jefferson Farfán.



Paraguay: Antony Silva; Iván Piris, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Júnior Alonso; Hernán Pérez, Robert Piris, Rodrigo Rojas, Derlis González; Miguel Almirón y Ángel Romero.

Perú vs. Paraguay, pronostico y apuestas

Casa de apuesta Perú Empate Paraguay Te Apuesto 1.85 3.40 4.00 Inkabet 2.50 2.95 3.10 Betsson 2.40 2.95 3.10 Bet365 2.37 3.10 3.10

Perú vs. Paraguay EN VIVO: La previa de amistoso fifa

Por ello ganar a Paraguay se hace esencial para que no se enciendan las alarmas en la Blanquirroja, a menos de tres meses para la Copa América.



Especialmente preocupantes fueron sus últimos dos encuentros amistosos, que perdió de local frente a Ecuador (0-2) y Costa Rica (2-3). "No es una preocupación la falta de gol, pero sí el haber encajado tantos goles. No resiste una selección si no logra tener solidez", comentó Gareca en conferencia de prensa.



Sin embargo, el preparador argentino mantendrá su confianza en la columna vertebral que llevó a la selección peruana a disputar un Mundial después de 36 años.



"Tenemos que mejorar y creo que estamos en condiciones de poder hacerlo para llegar bien a la Copa América. Estos partidos van a ser muy buenos para nosotros", apuntó Gareca.



Por su parte, la selección paraguaya acumula año y medio sin conocer la victoria ya que, desde que venció a Colombia por 1-2 en octubre de 2017, solo ha jugado cuatro partidos que se saldaron con un empate ante Sudáfrica (1-1) y tres derrotas contra Venezuela (0-1), Estados Unidos (1-0) y Japón (4-2).

La Albirroja espera que la llegada a su banquillo de Berizzo, que reemplazó al colombiano Juan Carlos Osorio, marque un punto de inflexión en su trayectoria para recuperar confianza de cara a la Copa América.



"Deseo tener un equipo muy agresivo, comprometido, con un plan de juego definido, y que se sostenga de principio a fin, ante cualquiera. La gente tiene que sentir orgullo por lo que hacemos", comentó Berizzo para apelar al tradicional espíritu batallador del combinado guaraní.



En su primera convocatoria, Berizzo llamó a 28 jugadores, con las novedades del portero Juan Espínola, en detrimento de Alfredo Aguilar; y del volante Diego 'Mudo' Valdez, para ocupar la vacante dejada por el lesionado Federico Santander.



Todavía es una incógnita el primer once que alineará 'el Toto' Berizzo con la Albirroja, aunque se intuye que puede echar mano de los jugadores más experimentados como el portero Antony Silva y el defensa Iván Piris.

Tanto para Perú como Paraguay este será el primero de los dos partidos amistosos que jugarán este mes en Estados Unidos, pues la próxima semana los peruanos se medirán a El Salvador y los paraguayos, a México.



Los últimos cuatro encuentros entre ambas selecciones arrojan un saldo positivo para Perú, que venció a Paraguay en todos ellos, con el último precedente en otro partido amistoso disputado en la ciudad peruana de Arequipa, que se decidió con un solitario gol de Paolo Guerrero de tiro libre.

Con información de EFE.

Perú vs. Paraguay: ¿Dónde jugarán el partido amistosos internacional FIFA?

Perú vs. Paraguay chocan este viernes 22 de marzo en el Red Bull Arena de Nueva Jersey (Estados Unidos).

Google Maps: Conoce el Red Bull Arena de Nueva Jersey, estadio donde se jugará hoy el Perú vs. Paraguay por fecha FIFA.

