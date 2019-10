Perú y Uruguay, con planteles menguados por las lesiones, afrontarán un duelo amistoso por la fecha FIFA en el Centenario de Montevideo. En territorio charrúa, la blanquirroja se medirá a las 6:00 pm. y Ricardo Gareca presentaría un once alternativo por las bajas de Edison Flores y Yoshimar Yotún.

El entrenador argentino Ricardo Gareca entrenó en Montevideo a 23 futbolistas entre los que está el capitán, Paolo Guerrero, quien comandará el ataque de su escuadra ante Uruguay. En esta fecha FIFA, Uruguay y Perú se enfrentarán en dos encuentros amistosos.

“Siendo realistas, sí, son jugadores muy importantes. Pero igual, como lo he dicho muchas veces, nunca me ha importando contra quién me enfrentaba, simplemente hacer nuestro trabajo, estar defensivamente concentrados. Suárez y Cavani no están, pero habrá otros jugadores que serán más complicados”, declaró el zaguero del Dynamo de Kiev Carlos Zambrano.

El primero de estos será el 11 de octubre en el estadio Centenario de Montevideo, mientras que el segundo se jugará cuatro días más tarde en el estadio Nacional de Lima.

Posible once de Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Josepmir Ballón, Christofer Gonzales; Gabriel Costa, André Carrillo, Paolo Guerrero

Posible once de Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, José María Giménez, Gastón Silva, Diego Laxalt; Federico Valverde, Mathías Vecino, Rodrigo Bentancur; Maximiliano Gómez, Jonathan Rodríguez y Darwin Núñez