Perú vs. Uruguay: prensa mundial calificó como "sorpresa" triunfo bicolor en Sudamericano | FOTOS La prensa internacional habló del Perú vs. Uruguay en el Sudamericano Sub 20. La celeste cayó en su defensa del título ante la bicolor y la catalogaron como "sorpresa"

- / - Futbol.uy de Uruguay. - / - Ovación de Uruguay. - / - Tenfield de Uruguay. - / - Referi de El Observador de Uruguay. - / - Subrayado de Uruguay. - / - La Tercera de Chile. - / - Ahora Noticias de Chile. - / - Redgol de Chile. - / - As de España. - / -