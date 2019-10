La selección peruana cayó 1-0 en su visita ante Uruguay en el primero de los dos amistosos que jugarán (el otro será en Lima este martes 15). El equipo de Ricardo Gareca jugó un primer tiempo para el olvido y un segundo tiempo con mejor funcionamiento y mayor compromiso. Este es el análisis del uno por uno de los jugadores que tuvieron participación ante los ‘charrúas’.

Pedro Gallese [6]: La imagen del portero se vio en reiteradas veces en el primer tiempo, por el dominio charrúa. No tuvo culpa en el gol y evitó hasta otros hasta en tres ocasiones, una de ellas en la segunda parte cuando Perú empezaba a despertar.

Luis Advíncula [4]: Su velocidad no sorprende cuando la marca es sólida como la de los uruguayos. Además, no logró ser una salida tan clara para Perú, aunque mejoró en la segunda parte cuando Christian Cueva se tiró por la banda derecha.

Carlos Zambrano [6]: Ante el control de Uruguay, la zaga central fue la que más trabajó en Perú y el ‘León’ destacó siempre. Ante la pasividad en el medio, se adelantaba para la marca - incluso fue amonestado-, pero su fuerte es despejar todo en el área.

Luis Abram [5]: Lo mismo que Zambrano, tuvo que aguantar todo en el área nacional. No logró establecer esa conexión con Trauco para darle salida limpia por la zona izquierda, pero en defensa estuvo bien. No se notó que no es titular en Vélez.

Miguel Trauco [4]: Cerró hacia el área en el gol uruguayo y nadie cubrió el puesto por izquierda. No se sumó mucho al ataque y por eso no se vio sus conocidos pases largos en busca de Guerrero. En la segunda parte intentó conectarse con Reyna, pero sin éxito.

Renato tapia [4]: Ante el buen pie de los charrúas, el volante nacional sufrió más para poder quitar los balones, aunque no tuvo mucho éxito. Suele sumarse al ataque, pero esta vez estaba más concentrado en aguantar los ataques los ataques locales.

Christofer Gonzales [4]: El más errático en el primer tiempo y no logró despegar en el segundo. Era el encargado de reemplazar a Yotún pero no lograba mantener la posesión del balón y estuvo errático en los pases. Le cuesta la marca, pero no baja los brazos en ese aspecto.

Josemir Ballón [4]: Empezó parado al costado de Tapia, pero el contra uruguayo lo obligó a adelantarse para intentar tapar la salida. Ejerció presión pero con el balón no tiene la creatividad para sorprender en campo contrario. Fue cambiado por un atacante.

Gabriel Costa [4]: Impetuoso pero nunca pudo superar la marca uruguaya cuando tenía que encarar. Siempre busca estar en contacto con el balón pero no tuvo con quien asociarse. Fue el primer cambio que realizó Gareca para el ingreso de Cueva.

André Carrillo [4]: No logra aparecer hace mucho con la selección. Retrocede para recibir el balón pero no logra superar a sus rivales con la habilidad que tiene. Fue cambiado en el minuto 78 sin que se le recuerde una jugada de peligro concreta.

Paolo Guerrero [5]: Muy solo como ‘9’, decidió recogerse un poco para generar juego. No tuvo ninguna jugada clara en el área y fuera de ella intentó con un remate de larga distancia. El capitán siempre fue al choque con Godín y Giménez en busca del error.Christian Cueva [6]. Su ingreso sirvió para que Perú se asiente más en el encuentro. Buscó más el balón pero tampoco sirvió para cambiar la historia.

Christian Cueva [6]: Su ingreso aportó en el cambio positivo que tuvo el equipo. De sus pies nacieron algunas jugadas de peligro.

Yordy Reyna [5]: También sufrió para superar en el mano a mano a los recios zagueros de Uruguay como extremo por izquierda.

Anderson Santamaría [5]: Ingresó por Zambrano, que estaba amonestado. No se complicó porque en la segunda parte Perú controló el balón.

Alejandro Hohberg [5]: Jugó más de diez minutos y colaboró mucho en la marca en el duelo donde enfrentó al país donde nació.