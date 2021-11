Conforme a los criterios de Saber más

En el fútbol es normal hacer alusiones al cuerpo humano. Decimos que un jugador es el “corazón” de un equipo cuando todas las jugadas pasan por él y es el que más pases da. A ese volante que corre todo el partido, recupera la mayor cantidad de pelotas y aparece en todas las zonas del campo, le llamamos “pulmón”. En el caso de la selección, si tuviéramos que referirnos a Alexander Callens, Sergio Peña y Gianluca Lapadula, diríamos que forman la “columna vertebral” de Perú. Junto a Tapia y Cueva, sus rendimientos son los más altos del equipo y no solo por el triunfo en Bolivia.

Una columna nueva, valga decir, porque en el primer partido de las Eliminatorias Qatar 2022, allá por octubre del 2020, ni siquiera eran titulares en la escuadra de Ricardo Gareca. Es más, Callens y Lapadula no estaban ni convocados. ¿Cómo así, en poco más de un año, se convirtieron en los nuevos indiscutibles de la selección? Aquí la respuesta.

Alexander Callens

17 de junio del 2021. Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. Perú, que venía de derrotar a Ecuador en Quito, inicia la Copa América con una derrota aplastante. 0-4 ante Brasil. Ese partido es clave para Alexander Callens. No jugó, pero fue la última vez que vio un duelo de la selección peruana desde la banca. El siguiente duelo, ante Colombia, fue titular, jugó bien, el equipo ganó y ahora es el mejor defensa de la selección peruana.

Es caso de Callens es curioso porque no es un jugador “nuevo” en la selección. Lo conocemos desde el Sub 20 del 2011, ha sido convocado en varias oportunidades y tiene más de 20 partidos oficiales con Perú. Nunca destacó, pero desde el año pasado se han juntado dos factores: a los 28-29 años está en el mejor momento de su carrera y Gareca le ha dado la chance de ser titular más de un partido. Callens, pieza clave en el New York Red Bull de Estados Unidos desde el 2017, es un defensa seguro, que impone respeto, muy difícil de pasar en el uno a uno, rápido y sereno. En los últimos doce partidos como titular, solo recibió una tarjeta amarilla.

Hoy, Callens genera la misma sensación de seguridad que el ‘Mudo’ Rodríguez en su mejor momento.

Sergio Peña

Los mejores partidos de Perú en esta Eliminatoria han sido con Peña desde el arranque. Ante Ecuador en Quito, contra Chile en Lima y ahora último versus Bolivia. No es casualidad. Si algo le estaba faltando al equipo de Gareca los últimos partidos, era esa capacidad de dominar a los rivales de inicio a fin, sin sufrir y con más posibilidades de terminar goleando que sufriendo en su propio arco, como pasó ante Venezuela y Uruguay en Lima, por ejemplo.

¿Qué ganamos con Peña en el campo? Pase limpio, visión de juego y gol. El hombre del Malmö FF entiende el juego como lo que él es: un ‘10′ clásico. No da un pase sin antes levantar la cabeza, tiene visión de juego, porque sabe cuál es el compañero que está mejor ubicado, toca en primera si es necesario y rara vez falla un pase. A estas virtudes, que muchas veces pasan desapercibidas, ya que no es un futbolista que conduzca el balón demasiado y haga constantes gambetas, le suma gol. Precisamente por cómo lee las situaciones del partido, aparece en lugares donde puede hacer daño con su buena pegada de derecha.

Y ojo, Peña también regresa a marcar, corre para recuperar pelotas y se barre si es necesario.

Gianluca Lapadula

Lapadula es de esos futbolistas que no mira cómo va el marcador del partido. Lo demostró desde su debut, cuando perdíamos 0-3 en Lima con Colombia y entró como si todavía existieran chances de darle vuelta. Todos sabíamos que eso no iba a pasar. Corrió detrás de cada balón, luchó para ganarle físicamente a los defensas y picó al espacio todas las veces que pudo. Ese Lapadula, que solo estuvo 25 minutos en el campo, es el mismo que hemos visto todos los encuentros en adelante.

Y así, con esa forma de jugar, más detalles técnicos que le han permitido estar en clubes como el AC Milan de Italia, dio los dos pases gol que nos permitieron ganar a Ecuador en Quito, marcó el tanto del empate ante la misma selección en la Copa América 2021 y ahora abrió el marcador ante Bolivia en un partido que necesitábamos ir adelante rápido.

No cabe duda que Lapadula es goleador, pero lo que más impresiona de su juego es la ambición que tiene por llevar al equipo a situaciones favorables, de peligro en el arco rival, aun cuando el partido esté difícil de ganar o casi perdido.

