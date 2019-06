Perú vs. Venezuela EN VIVO ONLINE vía América TV y DirecTV Sports: juegan por la Copa América Brasil 2019

►Simulador ONLINE de la Copa América 2019: Arma tus pronósticos y resultados de los partidos



Perú vs. Venezuela EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Perú vs. Venezuela este sábado 15 de junio, por la primera fecha del grupo A de la Copa América Brasil 2019, en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre, desde las 2:00 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

En Sudamérica, este encuentro será transmitido por DirecTV Sports. Además, en Perú también por América TV. En Argentina por TyC Sports. En Brasil por SporTV. En Bolivia por Bolivia TV. En Chile por Canal 13 y CDF HD. En Colombia por Caracol TV. En Paraguay por Tigo Sports. Venezuela por Venevision. En Uruguay por VTV. En México y Centroamérica por Sky HD. En Estados Unidos vía Telemundo Deportes, ESPN+ y NBC Sports. En Reino Unido por Premier Sports 1. En España, Japón, Alemania e Italia por DAZN. Streaming internacional HD por Bet365.

Las selecciones Perú y Venezuela se enfrentan este sábado en la ciudad de Porto Alegre en el debut de ambos en la Copa América Brasil 2019. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

Perú debuta este sábado (2 p.m.) en la Copa América ante Venezuela. Dicho encuentro tendrá como máximo atractivo el duelo de los goleadores de ambas selecciones: Paolo Guerrero vs. Salomón Rondón

Perú vs. Venezuela - horarios en el mundo

14:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

15:00 horas en Venezuela, Bolivia

16:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre y Brasilia)

21:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

Tenemos partido. La selección peruana de Ricardo Gareca empieza su camino en la Copa América con el anhelo de romper los pronósticos y llegar a instancias finales del certamen.

Su primer paso será este sábado, en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre, moderno recinto que tiene capacidad para poco más de 60 mil espectadores, donde se espera una importante presencia de hinchas peruanos.

Para Paolo Guerrero jugar la Copa América en Brasil será como jugarlo en casa. El delantero goleador de la selección peruana juega en la liga brasileña desde el año 2012, cuando fue fichado por el Corinthians, con el que ganó el Mundial de Clubes. Luego pasó por el Flamengo y ahora está en el Inter de Porto Alegre.

Guerrero conoce al dedillo Brasil, conoce sus terrenos de juego y a sus hinchas. Es más, el que Perú debute en Porto Alegre, ciudad donde vive actualmente el capitán de la 'Blanquirroja' y que entrene en las instalaciones del Inter, solo confirma que el 'Depredador' se sienta como anfitrión.

Sin embargo, la bicolor no atraviesa un buen momento, en cuanto a resultados se refiere: en sus últimos 6 encuentros, Perú obtuvo dos triunfos (1-0 ante Costa Rica y Paraguay) y cosechó cuatro derrotas (0-3 ante Colombia, 0-2 ante El Salvador, 2-3 ante Costa Rica y 0-2 ante Ecuador).

En tanto, sumido en una profunda crisis política, los venezolanos han encontrado un refugio en su selección de fútbol, que ha cosechado victorias importantes, no solo en el equipo mayor, sino también en las de menores.

Si Perú tiene a Paolo Guerrero, Venezuela tiene a Salomón Rondón, potente atacante del Newcastle United, quien acaba de proclamarse como máximo goleador llanero en selecciones al llegar a los 24 tantos, desplazando así los 23 de Juan Arango, tras firmar un doblete el pasado fin de semana en la victoria 3-0 ante Estados Unidos en un amistoso en Cincinnati.

Ante la avalancha de inmigrantes venezolanos llegados al Perú, por la crisis que atraviesa el país llanero, la atención a este partido en nuestro país será total.

El grupo A de la Copa América comienza este viernes, con el encuentro entre Brasil vs. Bolivia, desde las 7:30 p.m. de Perú, en el estadio Morumbí de Sao Paulo.

Perú vs. Venezuela - alineaciones probables

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Miguel Trauco; Edison Flores, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Christian Cueva; Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. Seleccionador: Ricardo Gareca.



Venezuela: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Yordan Osorio, Mikel Villanueva, Roberto Rosales; Jefferson Savarino, Tomás Rincón, Yangel Herrera, Junior Moreno, Jhon Murillo; y Salomón Rondón. Seleccionador: Rafael Dudamel.



Árbitro: el colombiano Wilmar Roldán.