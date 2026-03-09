Varios futbolistas peruanos sumaron minutos con sus respectivos equipos en ligas del extranjero durante el último fin de semana. Algunos fueron titulares y disputaron todo el partido, mientras que otros ingresaron desde el banco y tuvieron participación en los minutos finales.

Entre los que jugaron todo el encuentro destacan Pedro Gallese, quien completó los 90 minutos en Colombia, Erick Noriega, que también disputó 90 minutos en Brasil y se consagró campeón, además de Piero Quispe en Australia y Miguel López en Dinamarca, ambos con presencia durante todo el compromiso.

Otros peruanos también tuvieron participación importante. Yordy Reyna jugó 84 minutos en Rusia, mientras que Jesús Pretell sumó 82 minutos en Ecuador. Por su parte, el joven Juan Pablo Goicochea disputó 68 minutos en Uruguay, manteniendo continuidad con su club.

🇵🇪 Peruanos en el exterior este fin de semana:



🇨🇴 P. Gallese 90'

🇧🇷 E. Noriega 90' 🏆

🇨🇿 O. Sonne 25'

🇨🇿 J. Grimaldo 11'

🇦🇺 P. Quispe 90'

🇦🇪 R. Tapia 45'

🇩🇰 M. López 90'

🇩🇪 F. Gruber 7' 🤕

🇭🇷 A. Barco 16'

🇷🇺 Y. Reyna 84'

🇨🇦 K. Cabrera 28' 👟

🇪🇨 J. Pretell 82'

🇺🇾 JP Goicochea 68' pic.twitter.com/zsIkO6p9U7 — Momento Deportivo (@MDeportivope) March 9, 2026

En otros casos, los peruanos ingresaron en la segunda mitad. Renato Tapia jugó 45 minutos en Emiratos Árabes Unidos, Oliver Sonne participó 25 minutos en República Checa, Kevin Cabrera sumó 28 minutos en Canadá y además dio una asistencia.

Finalmente, también hubo participaciones breves. Alessandro Barco jugó 16 minutos en Croacia, Joao Grimaldo tuvo 11 minutos en República Checa, mientras que Franco Gruber disputó 7 minutos en Alemania, aunque tuvo que salir tras sufrir una lesión.