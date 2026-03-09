Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Erick Noriega celebra la obtención del Campeonato Gaucho con Gremio. (@gremio)
Erick Noriega celebra la obtención del Campeonato Gaucho con Gremio. (@gremio)
Por Redacción EC

Varios futbolistas peruanos sumaron minutos con sus respectivos equipos en ligas del extranjero durante el último fin de semana. Algunos fueron titulares y disputaron todo el partido, mientras que otros ingresaron desde el banco y tuvieron participación en los minutos finales.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: