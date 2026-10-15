Adrián Ugarriza tuvo su esperado estreno en la UEFA Europa League. El delantero peruano ingresó en el segundo tiempo de la derrota por 2-1 del Hapoel Beer-Sheva ante el AZ Alkmaar, en Países Bajos, y sumó sus primeros minutos en una competición oficial de clubes organizada por la UEFA.

El atacante nacional comenzó el encuentro correspondiente a la segunda jornada de la fase liga en el banco de suplentes y entró al campo a los 78 minutos, en reemplazo de Aleksandar Zlatanovic. De esta manera, ‘Ugagol’ concretó su debut en el segundo torneo de clubes más importante de Europa, en una jornada que terminó con un resultado adverso para su equipo.

El delantero peruano tuvo que esperar hasta la segunda presentación de su equipo en la competición para sumar sus primeros minutos. En el estreno, Hapoel Beer-Sheva había empatado sin goles frente al Dinamo Zagreb, partido en el que Ugarriza permaneció entre los suplentes sin ingresar.

Su oportunidad llegó en territorio neerlandés, aunque en un momento complicado para el conjunto israelí. El atacante ingresó cuando el encuentro ya se encontraba en su tramo final y buscó aportar en ofensiva para intentar cambiar el resultado.

AZ Alkmaar venció 2-1 al Hapoel Beer-Sheva

El conjunto neerlandés consiguió imponerse en un partido que se definió durante el segundo tiempo. Peer Koopmeiners abrió el marcador a los 49 minutos, mientras que Forson Amankwah anotó el empate para el Hapoel Beer-Sheva a los 55’.

Adrián Ugarriza suma sus primeros minutos en la Europa League. Foto: x/@gianfzelaya

Sin embargo, el AZ Alkmaar volvió a ponerse en ventaja con un tanto de penal de Mexx Meerdink a los 77 minutos. Un minuto después, Ugarriza ingresó al terreno de juego, pero no logró ayudar a su equipo a rescatar un resultado positivo.

La derrota dejó al Hapoel Beer-Sheva sin poder conseguir su primera victoria en la fase liga de la Europa League, después del empate sin goles de la jornada inaugural.

¿Cuándo vuelve a jugar Adrián Ugarriza en la Europa League?

El próximo compromiso del Hapoel Beer-Sheva en la competición europea será frente al Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica, programado para el jueves 22 de octubre.

🚨 DEBUT de Adrián Ugarriza 🇵🇪 en la UEFA Europa League en la derrota momentánea del Hapoel Beer-Sheva 🇮🇱 por 1-2 ante el AZ Alkmaar. Doce minutos para 'Ugagol' en su primer torneo UEFA en su carrera. 👏🏻 https://t.co/bUWbxeJrCB — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) October 15, 2026

El encuentro representará una nueva oportunidad para que Ugarriza sume minutos y busque consolidarse en la consideración del entrenador. Después de su estreno ante el AZ Alkmaar, el delantero peruano intentará ganar protagonismo en una temporada en la que su equipo combina la competencia local con el desafío internacional.

Cabe mencionar que el estreno europeo del atacante se produce después de su participación con la Selección peruana durante la reciente fecha de amistosos internacionales. Ugarriza disputó los encuentros frente a México y Colombia, aunque no consiguió anotar.

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