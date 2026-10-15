Adrián Ugarriza suma sus primeros minutos en la Europa League. Foto: x/@gianfzelaya
Adrián Ugarriza suma sus primeros minutos en la Europa League. Foto: x/@gianfzelaya
Por Redacción EC

Adrián Ugarriza tuvo su esperado estreno en la UEFA Europa League. El delantero peruano ingresó en el segundo tiempo de la derrota por 2-1 del Hapoel Beer-Sheva ante el AZ Alkmaar, en Países Bajos, y sumó sus primeros minutos en una competición oficial de clubes organizada por la UEFA.

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