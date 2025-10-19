Adrián Ugarriza continúa destacando en la liga de Israel. El delantero peruano anotó un gol agónico (a los 97′) para darle la victoria al Kiryat Shmona por 1-0 sobre el H. Beer Sheva por la fecha 7 del campeonato doméstico.

Sin embargo, su eufórica celebración le costó la tarjeta roja. Y es que el atacante nacional ya había sido amonestado por una falta, por lo que estaba en la cuerda floja.

🚨 GOOOOL de Adrián Ugarriza 🇵🇪 para darle la victoria al Ironi Kiryat Shmona 🇮🇱 ante el H. Beer Sheva al último minuto.



El peruano, que lleva 3 goles en la Premier League de Israel, celebró efusivamente y se ganó su segunda amarilla yéndose expulsado. 😅pic.twitter.com/FeVw2RBpdA — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) October 18, 2025

Después de conectar con la cabeza de manera fantástica un centro y marcar un golazo, Ugarriza no recordó su amonestación y se quitó la camiseta en plena celebración. Ante lo sucedido el árbitro le sacó la segunda amarilla y lo expulsó.

Con este triunfo, el cuadro de Ugarriza rompió una racha de tres encuentros sin conocer la victoria. Ahora suma 8 puntos y marcha en el puesto 11 de la clasificación.

