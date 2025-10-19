Adrián Ugarriza continúa destacando en la liga de Israel. El delantero peruano anotó un gol agónico (a los 97′) para darle la victoria al Kiryat Shmona por 1-0 sobre el H. Beer Sheva por la fecha 7 del campeonato doméstico.
LEE: El mejor básquet del mundo está de regreso: los grandes candidatos y las razones para destronar al Oklahoma City Thunder en la NBA
Sin embargo, su eufórica celebración le costó la tarjeta roja. Y es que el atacante nacional ya había sido amonestado por una falta, por lo que estaba en la cuerda floja.
Después de conectar con la cabeza de manera fantástica un centro y marcar un golazo, Ugarriza no recordó su amonestación y se quitó la camiseta en plena celebración. Ante lo sucedido el árbitro le sacó la segunda amarilla y lo expulsó.
Con este triunfo, el cuadro de Ugarriza rompió una racha de tres encuentros sin conocer la victoria. Ahora suma 8 puntos y marcha en el puesto 11 de la clasificación.
*************
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
Contenido sugerido
Contenido GEC