Adrián Ugarriza marcó gol en la liga israel. (Foto: Captura / Instagram)
Redacción EC
Redacción EC

Adrián Ugarriza continúa destacando en la liga de Israel. El delantero peruano anotó un gol agónico (a los 97′) para darle la victoria al Kiryat Shmona por 1-0 sobre el H. Beer Sheva por la fecha 7 del campeonato doméstico.

Sin embargo, su eufórica celebración le costó la tarjeta roja. Y es que el atacante nacional ya había sido amonestado por una falta, por lo que estaba en la cuerda floja.

Después de conectar con la cabeza de manera fantástica un centro y marcar un golazo, Ugarriza no recordó su amonestación y se quitó la camiseta en plena celebración. Ante lo sucedido el árbitro le sacó la segunda amarilla y lo expulsó.

Con este triunfo, el cuadro de Ugarriza rompió una racha de tres encuentros sin conocer la victoria. Ahora suma 8 puntos y marcha en el puesto 11 de la clasificación.

