Advíncula se quedó en Rayo Vallecano ante falta de propuestas formales

Las altas esferas del Rayo Vallecano, después de deliberar durante varios días, tomaron la determinación de mantener a Luis Advíncula una vez que se oficializara su incorporación.

Era conocido que el Rayo Vallecano iba a comprar sí o sí la ficha de Luis Advíncula al Tigres UANL, de la Liga MX. Una vez que se concretara la operación, el siguiente paso era venderlo a como dé lugar a otra institución.

Luis Advíncula anotó solo un gol en la pasada temporada con los de Madrid. (Foto: Unión Rayo)

Sin embargo, la cúpula del Rayo Vallecano, al no recibir propuestas formales por el defensor incaico, cambió de parecer y tomó la decisión de quedarse con Luis Advíncula para que afronte la Liga 1|2|3

El lateral derecho peruano, en las últimas horas, se puso a disposición del entrenador Paco Jémez y entrenó a la par con sus compañeros. Ni bien culminó los trabajos, expresó su felicidad de continuar vistiéndose como franjirrojo.

“Estoy contento de quedarme en el Rayo Vallecano. Me trataron muy bien. Me adapté bien al club y a Madrid. Eso hizo que me quedase aquí”, aseguró Luis Advíncula al portal web de la entidad de Madrid.

El Rayo Vallecano, de acuerdo con los reportes de la prensa española, desembolsó cerca de tres millones de euros para fichar a Luis Advíncula, quien en la pasada temporada jugó como franjirrojo en condición de cedido y disputó 29 encuentros en la Liga Santander.