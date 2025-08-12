En un respiro a la intensa competencia por un lugar en el once de Boca, Luis Advíncula compartió un emotivo y especial momento junto a sus hijos en La Bombonera.

En una imagen que se ha viralizado, se puede ver al Rayo posando sonriente en el campo de juego del templo xeneize, acompañado por sus dos hijos, quienes lucen la indumentaria del club.

Advíncula se tomó un tiempo para disfrutar de una jornada familiar en uno de los escenarios más icónicos del fútbol mundial, incluso se le vio con los guantes puestos, pasando un rato en el arco.

Este momento de distensión llega en un contexto de alta competitividad para el defensor peruano en Boca. Con Miguel Ángel Russo se ha intensificado la lucha por la titularidad en la banda derecha. La competencia directa de Advíncula es el joven y prometedor Juan Barinaga, quien le arrancó el puesto ante Racing el pasado fin de semana.