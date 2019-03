Alejandro Duarte: “Lobos BUAP ha hecho una gran apuesta por mí”

Mientras algunos futbolistas peruanos regresan a territorio nacional para relanzar sus carreras deportivas, Alejandro Duarte se mantiene firme en su decisión de quedarse en Lobos BUAP para luchar por el puesto de arquero titular. “Estar acá es un gran paso que he logrado en poco tiempo”, aseveró en un extenso diálogo con El Comercio. Una vez que cumpla ese objetivo anhelado, quiere que su nombre sea reconocido en todo suelo mexicano para después ser llamado, por todo lo alto, a la selección peruana. Aunque sabe perfectamente que todo eso solo llegara con paciencia, constancia y sacrificio.

1. ¿Cómo va tu estadía en México desde que te uniste a Lobos BUAP?



- Bien. La verdad que muy contento. Es una ciudad muy bonita. El equipo también tiene buenas instalaciones para desarrollarte como futbolista.



2. Podemos suponer entonces que las instalaciones de los clubes mexicanos son mejores que las de Perú...



- Sí. Acá invierten mucho más, le dan más herramientas al jugador. Las canchas están en mejor estado. También tienen departamento de nutrición y tienen un staff mucho más grande tanto en utilería como en el departamento médico, que hace que puedas sentirte más protegido. Sientes realmente que estás en un equipo que se ocupa en darte lo mejor.

Alejandro Duarte entrenando previo a un partido correspondiente a la Liga MX. (Foto: Lobos BUAP)

3. ¿El inicio de este año ha sido el esperado para ti?



- Sí. Sabía que este año había Copa MX, que era una buena posibilidad para hacer mi debut y de poder mostrar mis cualidades. Me preparé mucho, ya que llevaba unos meses sin jugar y creo que en los partidos me fue bastante bien. Quedé muy contento; de hecho puedo decir que empecé de la mejor manera.



4. ¿Cómo calificarías el nivel de la Copa MX que disputaste?



- En realidad es muy alto. Se asemeja bastante a la Liga MX. La única diferencia es que te toca en el grupo un equipo de primera división y otro de segunda. Tal vez alguno pensará que cuando juegas con un equipo del ascenso el nivel no es tan alto, pero el nivel estuvo muy bueno.



5. ¿Cómo es la vivencia de un arquero en la banca de suplentes?



- Es duro. Creo que es una posición muy complicada, pero a mi edad no es la primera vez que paso por esto. También para debutar en Perú tuve que esperar bastante. Sin embargo, sí fue difícil que llevando como 40 partidos en la San Martín, jugando cada minuto y de pronto pasar a muchos meses sin tapar un solo partido. Fue muy duro. Me costó y me hizo replantear algunas cosas. Conversé con algunos compañeros experimentados del equipo y me decían que tuviera paciencia. Recordé esa etapa cuando era suplente. Creo que a veces es bueno porque te sirve para seguir madurando y seguir desarrollando paciencia y carácter.



Alejandro Duarte trabajando con la pelota en las prácticas matutinas en Puebla. (Foto: Lobos BUAP)

6. ¿Por un momento no pensaste que tomaste una decisión apresurada al irte de la San Martín?



- Muchas veces nos planteamos eso en mi entorno, pero siempre llegamos a la conclusión que en ese momento [la decisión] no fue apresurada, porque tomamos todas las precauciones del caso. Había hecho una buena temporada en la San Martín y me contactaron de Lobos. Conversamos con el vicepresidente, el director deportivo, el entrenador y todos estaban muy entusiasmados con mi llegada. Me dijeron que iba como primera opción, pero al final llegué tarde por un tema de negociación entre clubes. El equipo llevaba un mes de entrenamientos y decidieron darle el primer partido al arquero que estaba ahí y de verdad que la "rompió". Hizo una temporada muy buena. Y en el arco es así: cuando haces una temporada buena no tienen por qué cambiarte. Me toca esperar.



7. O sea la idea inicial era que tú ibas a ser el arquero principal de Lobos BUAP...



- Sí. Yo por eso tomé la decisión de irme, porque sabía que mi prioridad era seguir tapando para continuar creciendo. Aparte la pasaba bien estando cada fin de semana en la cancha. No era una decisión apresurada. Luego conversé con la gente de Lobos y me comentaron que me compraban y el otro arquero estaba a préstamo. De verdad se veía como una opción bastante buena, pero al final me tocó afrontar algo que no tenía en mente. Sin embargo, igual me ha servido mucho venir acá y siento que a pesar de no haber tenido muchos partidos me siento un mejor arquero.



8. ¿Cómo afronta un arquero los entrenamientos diarios sabiendo que el fin de semana será suplente?



- Te admito que la motivación no es la misma. Hay algunos días en que te cuesta porque sabes que el fin de semana no estarás en la cancha; es muy difícil que entres. Así que es como un combate personal en el que tienes que luchar muchas veces contra tu propia cabeza. Pero hay dos caminos: o te dejas vencer por eso o tomas la situación de la mejor manera y trabajas con lo que tienes. Sí, fue duro pero al final logré tener una buena mentalidad hacia la situación y saqué lo mejor de ello.



Desde hace varios meses, Alejandro Duarte trabaja incansablemente para tener una oportunidad bajo los tres palos en la Liga MX. (Foto: Pueblas Expres)

9. Hablas concretamente de la motivación. ¿Alguien en particular te dio la mano para salir adelante?



- La verdad que yo en mi corta carrera he pasado por algunos momentos difíciles que me han ayudado bastante para estar preparado ante cualquier situación. Más que nada me apoyo en mi familia; siento que lo que he logrado hasta ahorita lo hemos logrado juntos. [Mis familiares] Están muy cerca de mis pasos y de lo que me sucede cada día. Conversando con ellos recuerdo las cosas que había logrado en vez de enfocarme en que no estaba tapando cada fin de semana.



10. Percibo que la familia lo es todo para ti...



- Sí. De todas maneras. Mi familia está muy presente en mi carrera y al tanto de las cosas. Hay días en que no me siento muy bien y luego converso mucho con ellos para entender, como un recordatorio, que después de todo las cosas no están tan mal. Estar acá es un gran paso que he logrado en poco tiempo. He logrado superar ese momento. Nos encontramos ahora contentos.



11. ¿Qué diferencias puntuales hallas entre el portero habitual de Lobos BUAP y tú?



- Toño Rodríguez es un gran arquero que está realizando una buena campaña. Trato de aprender mucho de él como él de mí. Yo siento que si la situación hubiera estado al revés, me hubiera aferrado a esa oportunidad [la titularidad] y no la hubiera dejado pasar. Es difícil hacer una comparación, porque no he recibido la oportunidad de tener una continuidad en la Liga MX. Tenemos una buena relación y tratamos de aprender mutuamente. Yo al final me tengo mucha confianza.



Alejandro Duarte esforzándose para desviar una pelota propulsada por el preparador de arqueros. Atrás, Toño Rodríguez observa el desempeño de su compañero. (Foto: Lobos BUAP)

12. Y en el paso que tuviste por la Copa MX, ¿te llamó la atención que la organización te incluyera en el equipo ideal de la tercera jornada?



- Sí. La verdad que me puso muy contento, porque en ese partido me sentí muy bien y sentía mucha confianza. Pero igual, cuando eres nuevo en una liga y no juegas demasiado, a veces no te imaginas que te están viendo y valorando como para colocarte en un once ideal.



13. Por lo que me comentas, supongo que el nivel de la Copa MX colmó tus expectativas...



- La verdad que estuvo bastante bueno. Si bien es cierto, muchos equipos realizan alguna variante, ya que el objetivo principal siempre es la Liga MX. Igual creo el nivel ha estado bastante alto. Ha sido una muy buena experiencia para mí.



14. ¿Hay objetivos concretos en Lobos BUAP?



- Sí. El objetivo principal de Lobos es mantener la categoría. Es un equipo nuevo. En México se maneja el descenso con promedios; así que cuando eres un elenco nuevo si sumas tu promedio crece muy rápido, pero si pierdes un par de partidos ya estás abajo. Ha sido una temporada con altibajos, muy dura. Hoy por hoy estamos consiguiendo el objetivo. Falta la parte final, pero si seguimos así lo vamos a conseguir.



En la tercera jornada de la Copa MX, Alejandro Duarte fue considerado en el equipo ideal. (Foto: Lobos BUAP)

15. ¿Y cuál es tu objetivo principal?



- Mi objetivo principal es ser titular acá en Lobos y tratar luego de ser uno de los más destacados del fútbol mexicano. Con eso quizás pueda llegar a un equipo más grande u otra liga.



16. ¿Te ha molestado que en algún momento se te critique por tu suplencia en Lobos BUAP?



- A veces he escuchado ese tipo de comentarios, pero siempre he tenido muy claro que eso es pasajero. Eso es reflejo de tu actualidad futbolística y no de tu realidad como persona. Mucha gente no sabe lo que pasa detrás de uno ni del trabajo diario, pero trato de tomarlo muy a la ligera y enfocarme en mi trabajo.



17. Y atravesando ese momento, me imagino que también le habrás aconsejado a Beto da Silva...



- Sí. Hemos hablado bastante. Nos hemos hecho muy amigos, pero Beto tiene muchísima experiencia en el extranjero; desde los 18 años que está afuera. Así que solamente trato de hablar mucho con él y motivarnos mutuamente. Creo que es una buena oportunidad, porque está en un equipo en el que se puede desarrollar y mostrar todo su potencial. De esa manera podrá destacar mucho.



La página oficial de la Liga MX determinó que Beto da Silva fue el mejor futbolista del encuentro entre Lobos BUAP y Pumas. El joven delantero peruano anotó un gol. (Foto: Agencias)

18. ¿Crees que las críticas que se le atribuyen a Beto da Silva son desmedidas?



- Sí, definitivamente. Sobre todo porque la gente no sabe lo que existe detrás de un jugador o lo que sucede en la interna de un equipo extranjero. Beto tiene un talento que lo ha llevado a grandes equipos, pero también ha tenido la mala suerte de tener muchas lesiones en momentos complicados. Eso retrasó su crecimiento. Aquí en Lobos lo veo muy bien y estoy seguro que podrá revertir las cosas y destacará. Y seguramente la gente dejará de ser tan crítica con él.



19. ¿Hasta cuándo dura tu contrato con Lobos BUAP?



- Hasta mediados de año del 2021.

20. ¿Te has planteado la posibilidad de salir del club en algún tipo de caso?



- Sí. En diciembre del 2018 nos planteamos el ir a préstamo a Perú, ya que obviamente siempre está en mente el tema de la selección. Lo conversamos con el club y se le hizo saber que era una opción, pero como han hecho una apuesta por mí están seguros que le daré muchos frutos al club. No quisieron que me vaya. Pusieron unas condiciones económicas muy altas que sabíamos que ningún equipo de Perú las iba a poder aceptar. De esa manera asimilé rápido que me tenía que quedar. Así que me enfoqué rápido porque se acercaba la Copa MX y me preparé de la mejor manera para que me vaya bien.



21. ¿Consideras que es un retroceso que los futbolistas peruanos regresen a nuestro torneo local?



- Creo que cada caso es diferente. Por ejemplo el de Ruidíaz que se fue, volvió y la "rompió" y hoy en día es un jugador consagrado en el extranjero. También hay casos de quienes volvieron y no pudieron salir. Generalizar sobre este tema es muy delicado. Yo solamente les deseo lo mejor a todos.

El año pasado, Alejandro Duarte fue convocado por primera vez a la selección peruana debido a su notable desempeño en la Universidad San Martín. (Foto: @alejoduarte10)

22. Hablaste en un momento de la selección. ¿Ves una convocatoria cercana o lejana?



- A mí me encantaría estar siempre, pero al final la decisión es únicamente del comando técnico. Es muy difícil saber que tienen en mente ellos.

23. Cuéntame cómo fue esa primera vez que pisaste la Videna como integrante de la selección peruana...

- Fue muy bonito y emocionante porque era un momento en que la selección había conseguido algo muy importante como clasificar al Mundial y que me convoquen a los amistosos previos hizo que esa convocatoria sea mucho más especial.

24. ¿Cómo es Ricardo Gareca con los futbolistas que se unen por primera vez a la selección peruana?



- Nos hace [a los futbolistas] sentirnos muy cómodos. Te quita muy rápido la presión que, tal vez, puedes sentir por ser tu primer entrenamiento en la selección mayor.

25. ¿Qué opinas del grupo que le ha tocado a Perú en la Copa América?

- Yo creo que en Sudamérica se da la eliminatoria más complicada del mundo y por ende la Copa América es una competencia durísima. Cualquier grupo que te toque con cualquier equipo que forme parte de la Conmebol más los países que invitan, será complicado. Hay países que, tal vez, sobre el papel sean accesibles, pero la realidad es que están en crecimiento al igual que Perú y siempre han demostrado buenas actuaciones.

26. ¿Sientes que el buen papel de Perú en las últimas ediciones de la Copa América ha sido valorado en México?

​

- De todas maneras. Lo que ha logrado la selección se ve reflejado en la cantidad de peruanos en el extranjero.