En medio de un presente desolador y misterioso, en cuanto a la categoría Sub 23 de Perú, el nombre del mediocampista Alessandro Burlamaqui, que disputó el último Sudamericano Sub 17, ha alcanzado un gran grado de notoriedad, luego de que apareciera en la lista de los 60 mejores jóvenes talentos del fútbol mundial del 2019, elaborada por el prestigioso medio británico ‘The Guardian’.

Aquella noticia dejó asombrados a todos. Hasta al propio futbolista, quien milita en las divisiones menores del Espanyol, de LaLiga Santander. “No sabía nada, fue una gran sorpresa”, comenta con emoción en diálogo con El Comercio. Aparecer en una selecta nómina con ‘joyas’ destinadas a ser estrellas, sin embargo, no lo distrae sino lo impulsa a continuar mejorando. “Es un motivo más para seguir trabajando y un gran honor estar en esta lista”.

Alessandro Burlamaqui, seleccionado como uno de los 60 mejores jóvenes talentos del fútbol mundial. (Foto: The Guardian).

El famoso tabloide británico, por ejemplo, incluyó el año anterior a Rodrygo, brasileño que juega en Real Madrid, y Takefusa Kubo, japonés del Madrid a préstamo en Real Club Deportivo Mallorca, en la misma nómina en la que hoy aparece Alessandro Burlamaqui. Incluso, en las versiones anteriores se consideró a los actualmente consagrados Vinicius Junior (BRA – Real Madrid), Alphonso Davies (CND – Bayern Múnich), Jadon Sancho (ENG – Borussia Dortmund), Moise Kean (ITA – Everton), Timothy Weah (USA – Celtic), Gianluigi Donnarumma (ITA – AC Milan), Kai Havertz (GER - Bayer Leverkusen) y Matthijs de Ligt (HOL – Juventus).

Por otro lado, en la lista de promesas jóvenes que estructuró “The Guardian” aparece la figura del futbolista revelación del momento: Ansu Fati, quien esta temporada inició una carrera espléndida y ascendente en el Barcelona, a tal punto de generar los elogios de Lionel Messi. El nacido en Guinea-Bisáu es un conocido por Alessandro Burlamaqui desde los certámenes juveniles. “Hemos jugado algún partido de liga. Es un gran jugador”, explicó.

Así como Ansu, Alessandro espera “vivir grandes momentos a través del deporte”. No obstante, su carrera recién empieza y debe dedicarse en cuerpo y mente a la Categoría Juvenil del Espanyol. “Nuestro equipo va líder. Vamos a luchar para ganar la liga; el año pasado nos quedamos a dos puntos”, cuenta. El ascenso al primer equipo tampoco lo desespera. “Aquí la progresión se hace de forma gradual y sobre todo para la posición que juego, que tiene más contacto físico. Hay que ir con calma”.

Alessandro Burlamaqui enfrentando al Benfica, en el Tournoi International U15 Neuville sur Saône. (Foto: La Nueve)

- Los recuerdos del Sudamericano Sub-17 -

Burlamaqui, a mediados de marzo, pisó territorio nacional para sumarse al equipo incaico con la consigna de alcanzar un cupo para el Mundial de la categoría, algo que estuvo a pocas horas de suceder sino se hubiera dado aquella controversial derrota de Argentina a manos de Ecuador (1-4), que supuso el título para la Albiceleste y la clasificación ‘in extremis’ de los norteños.

En ese hexagonal final, Alessandro se afianzó en el equipo titular de la Blanquirroja junto a Óscar Pinto y Yuriel Celi. Su entrega incondicional en cada partido junto a su buen desempeño no pasó desapercibida. Aunque su nombre quedó, en aquel entonces, en la memoria por una fotografía, viralizada mediante las redes sociales, en donde se le ve rompiendo en llanto, con la camiseta en la mano derecha, cuando derrotaron 3-2 a Uruguay en la jornada final.

El desconsolador llanto de Alessandro Burlamaqui, luego de que Perú superara 3-2 a Uruguay en el último partido del hexagonal final del Sudamericano Sub-17. (Foto: Alonso Paredes)

Esos momentos, pese a la dolorosa y aún polémica eliminación, son invaluables para el deportista de 17 años. “Tengo un grandísimo recuerdo del Sudamericano en Lima. Fue lindo ver a tanta gente apoyándonos”, expresa a El Comercio. Y agrega: “Fue increíble. Nunca me había imaginado que iba a ser así”. La bronca de la eliminación todavía no pasa. “Solo nos faltó clasificar. Merecimos más”.

A partir de entonces, Alessandro Burlamaqui solo volvió a concentrarse en su presente en el conjunto ‘perico’, pero por ciertos ratos evoca los sucesos acontecidos en el estadio Nacional Mayor de San Marcos, algo que quisiera repetir en un futuro no muy lejano. Y que puede darse, porque mantiene conversaciones con la Federación Peruana de Fútbol a través del estratega de la Sub 17.

“En alguna ocasión me ha escrito el profesor [Carlos] Silvestri y también tenemos contacto con el área de Scouting Internacional", afirmó el deportista que desarrolló toda su carrera futbolística en España desde que era un niño.

- Lejos del Preolímpico 2020, pero ilusionado con la selección absoluta -

Después del descalabro en los Juegos Panamericanos 2019, Nolberto Solano, entrenador de la categoría Sub 23 de Perú, ha ido reclutando a otros futbolistas con la meta de llegar a punto al Torneo Preolímpico Sudamericano de Colombia, que dará solamente dos cupos para participar en los JJOO de Tokio 2020.

La ‘Blanquirrojita’ cuenta con elementos interesantes como Gianfranco Chávez, Dylan Caro, Jesús Pretell, Kevin Quevedo y Yuriel Celi. Este último compartió concentración y vestuario con Alessandro Burlamaqui en el reciente Sudamericano realizado en Lima.

A pesar de que el jugador de la Academia Cantolao ha sido considerado por ‘Ñol’, dando clara muestra de que la Sub 17 también es evaluada, Burlamaqui no ve razones suficientes para ser llamado en la nómina decisiva del Preolímpico del próximo año.

La efusiva celebración de Alessandro Burlamaqui, con un grupo de futbolistas y el técnico, al término del hexagonal final del Sudamericano Sub-17. (Foto: El Comercio)

“No creo [ser citado]. El grupo ya está formado y falta poco para el torneo”, especificó sin titubeos. Aun así, espera lo mejor de todos aquellos que integrarán el grupo. “Deseo que tengan un gran desempeño en el Preolímpico”.

Por lo pronto, el mediocampista que se inspira en Renato Tapia, toma sus libros para repasar las últimas lecciones de sus clases. “Tengo que centrarme en terminar mis estudios y jugar por mi equipo”, remarcó.

Y una vez que cumple con sus dos tareas principales, se recuesta en su cama, acomoda su almohada y se prepara para soñar con llegar a la selección peruana absoluta, a la que sigue desde la distancia. “No tengo prisa. Ojalá se dé”.