Alexander Callens fue incluido en el once ideal de la MLS | FOTOS

Alexander Callens llegará a los próximos partidos de la Blanquirroja en buen nivel. El gran rendimiento del seleccionado nacional en el último partido de su club le permitió ser incluido en la oncena ideal de la Major League Soccer (MLS).

El defensor peruano participó en la victoria del New York City FC sobre el New York Red Bulls, uno de los encuentros más atractivos de la última fecha de la MLS. Callens jugó todo el partido, en el que el cuadro celeste comenzó perdiendo, pero logró remontar la desventaja para llevarse los tres puntos con un marcador de 2-1.

El deportista nacido en el Callao formó parte de una lista con futbolistas tan reconocidos como el sueco Zlatan Ibrahimovic o el mexicano Carlos Vela.

Alexander Callens no fue el único jugador del New York City incluido en el once de la fecha, pues en este también figura el argentino Maxi Morález, quien anotó un gol en el partido el último sábado.

De momento, la victoria del club de Callens lo ubica en el tercer lugar de la conferencia este de la MLS. El New York City suma 47 puntos, una unidad menos que Atlanta United y Philadelphia Union.

Este fue el equipo ideal de la jornada de fútbol en Norteamérica: Maxime Crépeau (Vancouver Whitecaps); Miles Robinson (Atlanta United), Alexander Callens (New York City), Justin Morrow (Vancouver Whitecaps); Ezequiel Barco (Atlanta United), Jesús Ferreira (FC Dallas), Maxi Morález (New York City), Latif Blessing (Los Angeles FC); Carlos Vela (Los Angeles FC) Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles Galaxy) y Kacper PrzybyLko (Philadelphia Union).