Alexi Gómez es punto de críticas por pésimo rendimiento con Atlas

Los hinchas de Atlas no toleran más la presencia de Alexi Gómez en el campo de juego. Mediante sus redes sociales expresaron su malestar por el mal rendimiento que observaron durante el duelo ante Veracruz, por la Copa MX.

Alexi Gómez inició las acciones con Atlas luego de pasar varias jornadas en el banquillo. Pero su aparición fue más que nefasta. No se conectó correctamente con sus compañeros, sus centros no tenían destino alguno y sus ejecuciones de tiro libre terminaban por las nubes.

Desde "nunca me cansaré de decir que Alexi Gómez es un muerto" hasta "Alexi Gómez es firme candidato para unirse a los extranjeros más nefastos del Atlas", son algunos comentarios negativos que recibió el peruano.

Alexi Gómez juega de titular siempre, le pega a todos los tiros libres o balón parado... Ahora que sigue? Que salga de capitán? — Shana 🔴🌑 (@Shana_Rojinegro) 28 de febrero de 2018

Ni bien finalizó el primer tiempo, el comando técnico de Atlas decidió retirar de la cancha a Alexi Gómez para darle oportunidad a otro integrante del elenco. De esta manera se puede intuir que el paso de la 'Hiena' con los 'tapatíos' se vuelve más espinoso.

Alexi Gómez es firme candidato para unirse a los extranjeros más nefastos del Atlas, lista que encabezan el Carnicero Puerari, Danilo Vergne y Mangiarriati — José María Garrido (@josemagarrido) 28 de febrero de 2018

Alexi Gómez llegó a Atlas a inicios de esta temporada luego que José Guadalupe Cruz, ex estratega del equipo, lo viera en algunos partidos con la camiseta de Universitario de Deportes. Quedó encantado por su performance y lo llevó hasta México con la figura de cartel.

Una vez que hizo su debut dejó insatisfechos a varios porque no era lo que se decía de él. Algunos simpatizantes le dieron el beneficio de la duda por el inicio del torneo, pero con el paso de las jornadas no mejoró y terminó relegado. Ahora podría volver a la 'U' si es que la directiva no decide extender el préstamo.