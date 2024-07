Previo a definir la llave por Copa Sudamericana ante Libertad en Asunción, El Comercio se contactó con el presidente de Universidad Católica de Ecuador, Pablo Ortiz, para que se pronuncie sobre la situación contractual de Kevin Quevedo con la institución que preside.

-¿Cómo analiza el rendimiento de Kevin Quevedo?

Es un buen jugador, teníamos mucha esperanza y todavía seguimos teniéndole. Esperemos que mejor de lo que ha hecho en el campeonato contra Libertad en Asunción (llave por Copa Sudamericana).

-¿Qué influyó para que aún no muestre el nivel que ustedes esperan de Quevedo?

En el deporte hay muchas cosas que influyen como el cambiarse de país, jugar en la altura, puede haber muchos factores que influyen en el desempeño de un jugador. Esperemos que en la segunda etapa del campeonato que empieza, el primer domingo de agosto, empiece a producir más de lo que creemos que puede dar.

Kevin Quevedo Sus números en U. Católica El delantero nacional ha disputado 21 partidos (12 como titular) en Universidad Católica este año: anotó dos goles.



-¿Quevedo en qué posición está jugando en Universidad Católica de Ecuador?

Está de segundo delantero, y es tengo entendido la posición que jugaba con el profesor Jorge Célico en Garcilaso de Perú. Él sugirió su contratación y nosotros le hicimos caso para el bien del equipo y creo que el señor Quevedo tiene que dar mucho más.

-En Perú, muchos medios señalan que Alianza Lima les ha hecho llegar una propuesta para contar con Kevin Quevedo, ¿eso es verdad?

Son absolutamente especulaciones. Oficialmente, yo como presidente de Universidad La Católica, no he tenido ningún tipo de documento que aparezca que pueda decir que un equipo sea de Perú o de otra parte del mundo que diga que hay interés. No hay nada que me diga que alguien lo quiera o aspire tener en sus filas al señor Kevin Quevedo.

-Pero sí llega alguna oferta de Alianza Lima, ¿usted está abierto a negociar?

Honestamente, si es que tenemos una buena oferta por el señor Kevin Quevedo o por cualquier otro jugador, no tenemos ningún inconveniente en analizar la oferta y ver si es conveniente que se vaya a otro equipo. Pero en principio estamos dispuestos a escuchar cualquier pedido de que nuestros jugadores jueguen en otros equipos.