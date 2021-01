Pedro Aquino está viviendo con mucho optimismo sus primeros días como nuevo jugador del América. En la previa del debut en la Liga MX contra Atlético San Luis, el entrenador Santiago Solari se ha referido a la situación del mediocampista nacional, quien atravesó por un proceso de coronavirus.

El ‘Indiecito’ aseguró que el volante de la selección peruana continúa en proceso de recuperación por causa de la enfermedad que padeció. En ese sentido, el estratega argentino no dio pistas sobre la posible inclusión en la lista o titularidad del jugador que llegó a Coapa como campeón del Torneo Apertura con León.

“Indudablemente, Pedro Aquino, que es el que vino con un proceso de COVID-19, es el que tiene una recuperación más lenta porque ha estado con inactividad”, declaró el técnico de los azulcremas en la conferencia de prensa.

Pedro Aquino se recupera lentamente tras el coronavirus, aseguró el entrenador Santiago Solari. (Foto: @ClubAmerica)

Luego de comentar el caso específico de la ‘Roca’, Solari aseguró que “el resto del equipo ha trabajado bien y los demás trabajan al ritmo que deben trabajar. Estoy contento con todos”, expresó el ex Real Madrid.

En otro momento de la conversación, el DT valoró la labor de los refuerzos del América. “Los vi bien a todos. No me gustaría hablar de alguno en particular porque el grupo en general trabaja muy bien. Incluso los jugadores que están lesionados o que están saliendo de lesiones haciendo lo que deben hacer”, manifestó.

Pedro Aquino y su llegada al América

El peruano fue entrevistado por la cadena TUDN para hablar sobre su arribo al ‘Nido’. El ex Lobos BUAP señaló que ha tomado una buena decisión salir de la ‘Fiera’ para defender los colores de las ‘Águilas’, uno de los grandes en México.

“La verdad es el más grande de México, así que tomé una buena decisión. Sé que vengo de León, un club muy bueno al cual estoy muy agradecido por abrirme las puertas. No te puedo decir si hay muchas diferencias, solo sé que son un gran grupo y un gran club”, comentó.

