¿Tendrá minutos? En la previa de lo que será el Clásico Nacional 2022 entre América vs. Chivas por la jornada 10 de la Liga MX 2022, sorprendió la presencia de Pedro Aquino en la delegación de las ‘Águilas’ que viajó a la ciudad de Guadalajara para afrontar este vital compromiso.

Tras dos meses de inactividad por la lesión que sufrió con la selección peruana en el choque contra Venezuela por las Eliminatorias Qatar 2022, el mediocampista está totalmente recuperado y podría volver a tener acción si así lo considera el DT interino Fernando Ortíz.

Pedro Aquino sufrió una fractura en el pie derecho (fisura en el quinto metatarsiano) teniendo que ser intervenido quirúrgicamente para posteriormente afrontar un proceso de rehabilitación.

América vs. Chivas 2022: previa

¡Hoy tenemos Clásico Nacional ! América vs. Chivas de Guadalajara se vivirá este, sábado 12 de marzo, en el marco de la jornada 10 de la Liga MX-2022 de la Primera División de México . El Estadio Akron tendrá un condimento especial, pues se jugará luego de los actos de violencia que hubo en la fecha pasada en el Querétaro vs. Atlas. Para ello la federación mexicana decidió que no se use los colores de cada club con la intención de evitar actos vandálicos.

