Con la victoria frente a Colombia y el empate ante Ecuador en el recuerdo, y la mira en Uruguay y Paraguay, los últimos rivales de Perú en las Eliminatorias; André Carrillo empacó las maletas, voló hacia el Medio Oriente y casi sin descanso se vestirá de corto para disputar el Mundial de Clubes. El Al Hilal, equipo del peruano, enfrentará este domingo (11:30 a.m.) al Al Jazira, exclub de Jefferson Farfán, en la segunda ronda del torneo.

El cuadro saudí clasificó al torneo por segunda vez en los últimos años (2019 fue la primera vez) luego de ganar la Champions League de Asia en noviembre pasado. La ‘Culebra’ no participó de la final de dicho campeonato, pero sí ha sido convocado para este certamen que se disputa en los Emiratos Árabes Unidos.

El Mundial está en marcha desde el 3 de febrero. El Al Jazira sacó boletos para la segunda ronda luego de vencer 4-1 al AS Pirae, un club de la Polinesia Francesa que disputa la liga de Tahití. Ahora, el ganador del Al Hilal vs. Al Jazira enfrentará el próximo 9 de febrero al poderoso Chelsea que viene de pasar de ronda en la FA Cup de Inglaterra.

Será la segunda vez que Carrillo jugará el Mundial de Clubes. La primera fue en 2019, edición en la que cayeron en semifinales frente al Flamengo de Brasil, campeón de América en ese entonces. El extremo nacional jugó dos encuentros y no pudo anotar ni un gol. Ahora va por su revancha.

Quiere más títulos

“Seguiré en Al-Hilal, me convertiré en una leyenda en el equipo y me consolidaré durante muchos años”, respondió André ante las críticas de por qué no cambiaba de equipo. Era agosto del 2020 y el atacante había jugado un Mundial -marcó un gol, el primero de Perú después de 36 años- y una final de Copa América. Había logrado eso y tres títulos con el club saudí (ocho si se sumaba los cinco que consiguió en Portugal con el Sporting Lisboa y Benfica). Luego levantó cinco trofeos más, contando otra Champions League de Asia, el torneo más importante de ese lado del mundo.

Será sumamente complicado, pero Carrillo buscará un nuevo título para seguir escalando en la tabla de peruanos con más campeonatos en el extranjero. Si logra vencer al Al Jazira, enfrentará al Chelsea en semis, uno de los clubes más poderosos del mundo. En caso de ganarle a los ‘Blues’, el Al Hilal chocará con el ganador de Palmeiras (bicampeón de América) y Al Ahly de Egipto en la gran final a jugarse el próximo 12 de febrero.

De momento, André tiene doce títulos y se ubica en el segundo puesto (junto a Jefferson Farfán) de la tabla de peruanos con más copas en el extranjero. La ‘Culebra’ aún está lejos de Claudio Pizarro, quien consiguió 19 trofeos en las más de dos décadas jugando en Europa, todos con clubes alemanes: 17 con el Bayern de Múnich y dos con el Werder Bremen.

Jugador Títulos Clubes Claudio Pizarro 19 Bayern Múnich: 17

Werder Bremen: 2 André Carrillo 12 Sporting Lisboa: 2

Benfica: 3

Al Hilal: 7 Jefferson Farfán 12 PSV: 6

Schalke 04: 2

Lokomotiv: 4

Al Jazira: 2

El ‘Bombardero de los Andes’, entre los tantos títulos que tiene, también ganó un Mundial de Clubes y una Intercontinental, formato anterior en el que se enfrentaban el campeón de la Libertadores con el campeón de la Champions League.

